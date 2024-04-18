Сакс: деньги США Киеву уже не помогут — они лишь затянут конфликт, чтобы Байден продержался до выборов

Киевский режим находится в той стадии, когда ему уже ничего не поможет, считает американский профессор Джеффри Сакс. По его мнению, очередная попытка конгресса выделить Украине 61 миллиард долларов принесёт лишь смерти и разрушение ради того, чтобы затянуть конфликт и позволить Байдену «продержаться до выборов».

Что произойдёт, если палата представителей под руководством Майка Джонсона, который сейчас занимает должность спикера — не знаю, сколько ему ещё в ней осталось, — проголосует за выделение Украине помощи на 61 миллиард долларов?

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, директор Центра устойчивого развития: Погибнет ещё больше украинцев, госдолг США увеличится ещё на 61 миллиард долларов — это огромные деньги для американцев, которые в них нуждаются, — Украине же в настоящий момент ничто не поможет. Всё это лишь продлит гибель и разрушение, а Байден сможет сказать: «Мы продолжаем, потому что мы великие защитники наших ценностей в западном мире». Ему нужна возможность говорить так вплоть до ноября*. Выделение денег — совершенно против интересов Украины, поскольку умножит смерти и разрушения, но в интересах лично Байдена и Зеленского. Они по горло увязли в трясине и раз за разом делают отчаянные попытки: что угодно, ну хоть что-нибудь, лишь бы скрыть масштабный провал!





Что совершенно непонятно, так это зачем спикеру Джонсону пытаться выручить Байдена сейчас, в условиях полного, катастрофического фиаско. Настолько неразумно голосовать за выделение любых денег с любой обоснованной точки зрения — кроме узкополитических интересов президента США. А это очень пристрастная позиция, преследующая своекорыстные цели, которые не имеют ничего общего с интересами Америки и никакого отношения к тому, что произойдёт на Украине. Это чисто политический гамбит, чтобы протянуть до ноября.

* 5 ноября 2024 г. пройдут выборы президента США (прим. ИноТВ).



Дата публикации 17 апреля 2024 года.