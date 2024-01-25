NYT: в погоне за голосами экоактивистов Байден заморозил проект крупнейшего терминала СПГ в США

Администрация Байдена решила повременить с одобрением проекта крупнейшего терминала для экспорта природного газа в Соединённых Штатах в попытке заручиться поддержкой экоактивистов на предстоящих президентских выборах, пишет The New York Times. Тем временем эксперты предупреждают, что что сокращение строительства будущих терминалов нанесёт ущерб американским союзникам в Европе, нуждающимся в американском газе и сыграет на руку Владимиру Путину.
Администрация Байдена решила приостановить процесс одобрения проекта крупнейшего терминала для экспорта природного газа в Соединённых Штатах Calcasieu Pass 2 в попытке заручиться поддержкой экоактивистов на предстоящих президентских выборах, пишет The New York Times.
Как передаёт издание, новый терминал позволил бы экспортировать до 20 млн тонн природного газа в год, увеличив текущий объем экспортируемого американского голубого топлива примерно на 20%. Однако Соединённые Штаты уже производят и экспортируют большое количество природного газа. Предполагается, что в течение следующих четырёх лет эта мощность почти удвоится, что сделает потребность в CP2 менее острой.
Тем временем республиканцы, нефтегазовые компании и некоторые энергетические аналитики предупреждают, что даже переизбытка экспорта природного газа может оказаться недостаточно, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину использовать ситуацию с поставками газа в свою пользу.
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