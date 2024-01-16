Fox Business: американские СМИ отказались транслировать речь Трампа о проблемах с иммиграцией

CNN прервал трансляцию выступления Дональда Трампа после победы на внутрипартийном голосовании в Айове сразу после того, как экс-президент заговорил о проблемах на границе, а телеканал MSNBC и вовсе не выпустил речь в эфир, передаёт Fox Business. При этом, по опросам, именно безопасность границ и проблемы миграции волнуют американцев больше всего. Это в очередной раз свидетельствует о предвзятости американских либеральных СМИ, отмечает телеканал.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Мы запечатаем границу… Мы наблюдаем вторжение миллионов и миллионов людей, прибывающих в нашу страну. Даже представить себе не могу, почему они решили, что это хорошо…

ВЕДУЩИЙ CNN: Дональд Трамп объявил о победе после того, как набрал наибольшее в истории число голосов на внутрипартийном голосовании в Айове. Вот он сейчас выступает. Вы слышите его на заднем плане, он продолжает свою антииммигрантскую риторику.

ВЕДУЩАЯ MSNBC: Предполагаемый победитель внутрипартийного голосования в Айове только что начал свою победную речь. Мы сообщим вам, если в ней будет какая-то новая информация. Есть одна причина, по которой мы и другие новостные организации в целом перестали давать платформу для заявлений бывшего президента Трампа в прямом эфире и без цензуры.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox Business: Это была рубрика Morning Buzz. Мы показали, как CNN обрезал победную речь Трампа в Айове вчера вечером, как только тот упомянул о кризисе на границе и проблемы с иммиграцией. А MSNBC и вовсе не показала речь в эфире. Анализ, проведённый Fox News, показывает, что проблемы с иммиграцией, вообще-то, возглавляют список важнейших вопросов для американцев. Об этом сообщил 41 процент опрошенных.

Дуг Коллинс, мне кажется невероятным, что Трамп говорит об открытой нараспашку границе и последствиях, которые это влечёт, а либеральные СМИ просто его отключают.

ДУГ КОЛЛИНС, экс-конгрессмен США: Да, Мария, незачем об этом говорить, никакой предвзятости. Вы просто посмотрите на их лица в момент, когда он это говорит. Им просто противно это слышать. Дама даже имя его отказывается произносить, даже не говорит: «Дональд Трамп». «Тот, который победил в Айове, произносит сейчас речь, будем держать вас в курсе», — это уже просто смешно. Но ничего страшного. Если говорить с точки зрения людей, желающих видеть нашу страну защищённой, желающих, чтобы фентаниловая эпидемия закончилась, тех из нас, кто хочет видеть границу под охраной, ну и пусть эти СМИ продолжают игнорировать Трампа.

Потому что именно это сделал Дональд Трамп в 2016 году. Он выдвинул обсуждение иммиграции на первый план, когда они игнорировали этот вопрос. Он поднял эту тему и заработал на этом очки, потому что люди на самом деле поняли, что происходит. А сейчас, при Джо Байдене, дела обстоят во много раз хуже, чем тогда. Так что, если хотят продолжать, пускай.

Американцы, однако, не следуют указаниям от медиагрупп вроде MSNBC и CNN, игнорирующих то, что волнует людей.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.