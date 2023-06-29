Макгрегор: от нашей финансовой системы отвернулись не потому, что у нас доллар, а потому, что мы всех кошмарим
Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.
Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской общественный совет при УМВД России.
Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что нападающий «Коринтианса» Педро Энрике обязательно будет полезен команде из Санкт-Петербурга.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что в российской интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будет публиковаться только объективная и проверенная информация.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер утверждает, что Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину.
Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков рассказал подробности о законе, который упрощает получение налоговых уведомлений и который вступает в силу с 1 июля 2023 года.
Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в столичном регионе в июле.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев заявил, что важно расширять образовательную поддержку бизнеса.
Долгие перелёты являются серьёзной нагрузкой для организма, необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта. Об этом заявил патологоанатом и врач Александр Эдигер.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.
Стали известны итоги второго и третьего раундов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Адвокат, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнёры» Владимир Юрасов прокомментировал согласие Верховного суда России с тем, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.
Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин заявил, что причина обострения остеохондроза летом чаще всего одна — это работа на грядках.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили строительство в республике трёх комплексов по переработке отходов.
Финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.
Абитуриентам в Москве помогут определиться с выбором колледжа в формате подкаста, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалисты расскажут о самых востребованных специальностях, дадут советы от педагогов, выпускников и работодателей.
Правозащитник, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала ситуацию вокруг гибели приёмного мальчика в Екатеринбурге.
«Роснефтефлоту», структуре нефтяной компании «Роснефть», передали танкер класса Aframax — четвёртый произведённый на судоверфи «Звезда».
На Бажовском фестивале в Челябинской области будет представлено 25 народных подворий. Мероприятие состоится недалеко от села Демарино Пластовского района.
В Челябинской области создадут особую экономическую зону, рассказал губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что НАТО следует упростить процедуру членства для Украины с целью ускорения вступления страны в Североатлантический альянс.
Соединённые Штаты в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS Вооружённым силам Украины.
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему санкции в отношении российского спорта продолжат действовать.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с экологической активисткой Гретой Тунберг, сообщается на сайте украинского лидера.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти Польши и Литвы могут принять решение о вводе своих войск на Украину при поддержке Соединённых Штатов.
Нападающий бразильского «Коринтианса» Педро Энрике Силва дос Сантос продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что контрнаступление украинских военных может повлиять на относительно стабильную ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В районе города Пори в Финляндии обнаружены комары Culex Modetus, известные как распространители вируса лихорадки Западного Нила.
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о переходе в столичный клуб.
Специализированные подразделения полиции Франции направляются в город Нантер, где проходят массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского.
18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.
Российский нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы» из Магнитогорска Роман Канцеров может продолжить карьеру в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».
Девочка Фатима Тагирова из Дагестана заявила RT, что фотография с президентом России Владимиром Путиным была её целью.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась информацией о том, какие страны примут участие в прыжках в воду на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.
Бывший нападающий «Сочи» Владислав Сарвели после перехода в «Локомотив» сообщил, что в детстве всегда поддерживал железнодорожников.
Посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных.
Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в полуфинал теннисного турнира в Истбурне (Великобритания).
В квартире на севере Москвы обнаружено тело маленького ребёнка с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба столичного СК.
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Луганской Народной Республике.
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты на предстоящих американских выборах 2024 года Майкл Пенс совершил частный визит в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
НАТО следует упростить процедуру членства для Украины с целью ускорения вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном выступлении российских фигуристов на Гран-при в сезоне-2023/24.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении поставить на саммите Европейского союза вопрос, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.
Глава Минприроды России Александр Козлов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами, срок действия у которых уже закончился. По его словам, к 2024 году планируется ликвидировать 191 такой полигон.
Поведенческий терапевт и автор блога о воспитании детей Елена Калашникова заявила, что готовность ребёнка к школе определяется не только биологическим возрастом, но и другими параметрами развития, в том числе эмоциональной готовностью, уровнем физических и моторных навыков.