Макгрегор: от нашей финансовой системы отвернулись не потому, что у нас доллар, а потому, что мы всех кошмарим

Более 84 стран заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС, чтобы выбраться из-под контроля американской финансовой системы. Проблема США в том, что они действуют через запугивание. Это всем надоело, считает отставной полковник Дуглас Макгрегор. Скоро американской империи придет конец. «Я не уверен, что мы протянем до следующих выборов. Очевидно, что Байден — просто фигура из картона, он на пределе возможностей».

Каково ваше мнение о последствиях превращения США из крупнейшей страны-кредитора в крупнейшую в мире страну-должника? И тот факт, что мы смогли использовать наше преимущество, как мировой резервной валюты, и мы видим, как страны начинают уходить от доллара всё быстрее и быстрее.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Как вы знаете, страны БРИКС, если не ошибаюсь, прямо сейчас около 84 стран заинтересованы в сотрудничестве с Россией, Китаем и Индией, чтобы эффективно выбраться из-под контроля нашей финансовой системы. Понимаете, проблема нашей финансовой системы — это не доллар, как таковой, а наше желание всех запугивать.





Последний раз, когда я проверял, у нас 34 страны подведены под те или иные формы финансовых санкций. Это же безумие. Как можно вести бизнес, если вы говорите людям: «Нет! Мы вас накажем вот за эти политические причины, нам не нравится ваш послужной список в области прав человека. Нам не нравится то и это». Может, важнее то, что вы выращиваете неправильный урожай! Не тот, который мы хотим.





Всё это возмутительная чушь. Люди уже устали. Конец! Они терпели это последние 50 лет после Второй Мировой войны по очевидным причинам. Они не хотели, чтобы над ними господствовал коммунизм, они видели опасность, которую он представлял. Но теперь всё. Уже нет оправдания этой безропотной покорности.





Только европейцы рабски следуют за нами. И я думаю, что это только потому, что мировая элита просто не знает, как быть. И помните то, что никто в Вашингтоне не хочет признавать: «Я был неправ». Никто не выйдет вперед и не скажет: «Боже, мы совершили ошибку!»





Итак, всё разрушится, Натали. Развалится, распадётся. Кто-то спросил меня вчера, как далеко всё зайдет? Изменится ли что-либо после следующих выборов? А я не уверен, что мы протянем так долго. Мне сложно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто фигура, вырезанная из картона. Другие люди суют ему бумажку со словами. Но сам он на пределе своих возможностей.





И что они сделают, поставят на его место Камалу Харрис? Ну что ж, удачи с таким предложением. Не знаю ни одного человека, кто бы верил, что эта женщина понимает, что делает. И тогда мы отказываемся в вакууме власти. Думаю, потребуется как раз что-то подобное, чтобы кто-то наконец сказал: «Что надо сделать немедленно, чтобы улучшить наше финансовое положение?»





Надо урезать расходы на оборону, потому что это разрушает империю. Нужно разрушить империю. Это произошло с римлянами, когда они развалились, пройдя путь от Диоклетиана до конца. Верните войска! Верните войска из Англии, верните их с Гоа, верните их из Северной Африки, пока, наконец, они не будут дома, и всё поменяется. Что-то подобное и произойдёт.





Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.