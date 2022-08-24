Конфликт затягивается: Столтенберг предупредил, что зима будет тяжёлой

Выступая на очередном «форуме поддержки Украины», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил участникам, что зима будет трудной. «Приближается зима, будет тяжело», — подчеркнул он. Как передаёт Fox News, Столтенберг также заявил о необходимости продолжать оказывать помощь киевскому режиму, воюющему «на истощение».

Во вторник в ходе онлайн-форума, организованного украинской стороной спустя полгода с момента обострения конфликта в регионе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал продолжать поддерживать Киев в «жестокой войне на истощение» — его слова цитирует Fox News. Выступая перед лидерами ряда стран, Столтенберг подчеркнул: «Приближается зима, будет тяжело. Это война воли, война логистических возможностей». Глава альянса убеждён, что НАТО следует и далее поддерживать Украину.



В статье Fox News отмечается, что, пока Запад помогает Украине в гуманитарном и военном плане, самому киевскому режиму необходимо сосредоточиться на международной поддержке.



Президент Украины Зеленский в ходе выступления заявил, что кризис замкнётся на крымском вопросе, потому что восемь лет назад именно он якобы стал катализатором сегодняшнего конфликта. А «возвращение»* полуострова под управление Киева неким образом поможет «реанимировать мировой порядок».



Он приветствовал поддержку со стороны западных партнёров и заявил, что, только лишь не допустив военного успеха России на Украине, можно будет обеспечить безопасность в Европе.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).