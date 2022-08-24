Конфликт затягивается: Столтенберг предупредил, что зима будет тяжёлой

13:57
Родман передумал ехать в Россию ради освобождения Грайнер
Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, что принял решение не отправляться в Россию ради освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
13:57
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
Задержанного по делу о дискредитации Вооружённых сил России бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.
13:55
Рогов подтвердил, что погибший при подрыве машины глава Михайловки был вместе с дочерью
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о том, что глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью.
13:48
Ковтун: матч шестого тура КР по футболу «Зенит» — «Спартак» не станет формальностью
Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о матче шестого тура группового этапа Кубка страны по футболу с петербургским «Зенитом».
13:47
Фьюри установил срок для сбора гонорара за бой с Усиком
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал срок, до которого должна быть собрана необходимая сумма для организации проведения боя с украинцем Александром Усиком.
13:47
YouTube заблокировал аккаунт компании «КАМАЗ»
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской автомобильной компании «КАМАЗ» из-за санкций без возможности восстановления.
13:37
«Известия»: цена IPhone в России за месяц снизилась на 30%
Завезённые в Россию по параллельному импорту IPhone последней модели за месяц стали дешевле на 30%. Об этом пишет газета «Известия».
13:34
Конов: «Матч ТВ» покажет 50 матчей Кубка России по футболу
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал о целях телеканала на показ Кубка России по футболу.
13:34
«Вечерне новости»: миссия НАТО обучает полицию Косова разгонять демонстрации
Служащие Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО, обучают полицию непризнанного Косова разгонять демонстрации.
13:32
Кержакову не предлагали стать главным тренером «Торпедо»
Александр Кержаков рассказал о предложениях по работе после увольнения из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН».
13:25
Опубликовано видео с места гибели главы Михайловки Запорожской области
RT публикует видео с места гибели Ивана Сушко, главы военно-гражданской администрации населённого пункта Михайловка в Запорожской области.
13:24
Путин выразил надежду на скорую локализацию лесных пожаров в российских регионах
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в регионах страны будут локализованы.
13:21
В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Юраном
В пресс-службе «Локомотива» опровергли информацию о том, клуб ведёт переговоры с Сергеем Юраном.
13:21
Российские дипломаты запросили встречу с задержанным в Белоруссии гандболистом Синицыным
Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалёв сообщил, что российские дипломаты запросили посещение задержанного в Белоруссии гандболиста Александра Синицына.
13:16
«Ак Барс» подписал контракт с Чудиновым
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с защитником Максимом Чудиновым на год.
13:12
Путин попросил Мишустина посетить охваченные пожарами российские регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что попросил российского премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы страны, где зафиксированы лесные пожары.
13:12
Садовод Туманов заявил, что птицы и ящерицы могут приносить пользу дачникам
Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов перечислил животных, которые могут приносить пользу на даче.
13:07
Юран прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Локомотив».
13:06
Врач Филиппова напомнила, что замедленный обмен веществ часто мешает похудеть
Эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова рассказала, почему обмен веществ замедляется и мешает похудеть.
13:06
Геркус назвал болельщиков ФК «Торпедо» настоящими героями
Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Илья Геркус высказался о болельщиках столичной команды.
13:04
Глава МЧС: угрозы населённым пунктам в Рязанской области из-за лесных пожаров нет
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что угрозы населённым пунктам в Рязанской области из-за лесных пожаров нет.
13:03
Диетолог Соломатина сравнила полезные свойства арбуза и дыни
Врач-диетолог Елена Соломатина сравнила полезные свойства арбуза и дыни.
12:59
Источник: погибший при подрыве машины глава Михайловки в момент взрыва был вместе с дочерью
Глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью.
12:57
В ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил проведение повторных прокатов среди юниоров.
12:52
МВД объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова»
МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих.
12:51
Глава МЧС рассказал о площади лесных пожаров в России
Глава МЧС России Александр Куренков рассказал о площади лесных пожаров в стране.
12:47
Малков рассказал о наиболее сложных участках Рязанской области в вопросе лесных пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о наиболее сложных участках региона в вопросе лесных пожаров.
12:45
Тарасова и Морозов планируют выступить на контрольных прокатах
Максим Траньков сообщил, что серебряные призёры Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, скорее всего, примут участие в контрольных прокатах в Москве.
12:45
Шалимов не попрощался с игроками «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что не попрощался с футболистами после увольнения из клуба.
12:43
Собянин заявил о стабильной ситуации с лесными пожарами в Московском регионе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабильной ситуации с лесными пожарами в Московском регионе.
12:43
Диетолог Круглова напомнила о связи нехватки холестерина с развитием вирусных заболеваний
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что организм, страдающий от нехватки холестерина, подвержен вирусным заболеваниям.
12:42
ВС России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области
Российские вооружённые силы пресекли попытку ВСУ скрытно форсировать реку Ингулец в районе населённого пункта Лозовое Херсонской области, уничтожены более 80 украинских военных.
12:40
Минобороны России заявило об уничтожении 600 военных ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что в ходе наступления на Донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины.
12:37
Диетолог Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых
Врач-диетолог доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых, потому что он ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде.
12:35
Авиация и артиллерия России уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами
В Минобороны России заявили, что российские авиация и артиллерия уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами, а также объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ.
12:34
Бэкстрём: договорились с Овечкиным не обсуждать события на Украине
Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём рассказал, как будут строится его отношения с капитаном столичной команды Александром Овечкиным в свете ситуации на Украине.
12:31
Источник: Юран может стать главным тренером «Локомотива»
Российский специалист Сергей Юран может заменить немца Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера московского «Локомотива».
12:31
Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.
12:31
СК возбудил дело по факту убийства священника в подмосковном Домодедове
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства священника в подмосковном Домодедове.
12:28
Аналитик Сафонова объяснила увеличение цены на нефть марки Brent
Генеральный директор ООО «Наанс-медиа», доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала данные о том, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $101 за баррель.
12:27
Тен Хаг разделил наказание с игроками после поражения от «Брентфорда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг придумал оригинальное наказание после поражения от «Брентфорда» в матче второго тура чемпионата Англии.
12:26
ВКС России уничтожили более 50% военных 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские ВКС уничтожили более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.
12:23
Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, лично ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.
12:21
Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области
Президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.
12:20
Сборная России по спортивной борьбе не выступит на чемпионате мира 2022 года
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что национальная сборная не примет участия в чемпионате мира 2022 года в Сербии.
12:20
В Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона призывают признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Украины (ГУР) террористическими организациями.
12:17
Логинов, Серохвостов и Куклина пропустят сочинский этап Кубка Содружества
Российские биатлонисты Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Лариса Куклина не примут участие в сочинском этапе Кубка Содружества.
12:16
Путин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами на всём европейском континенте
Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами на всём европейском континенте.
12:11
Metaratings: Мишнов может стать одним из руководителей московского «Спартака»
В «Спартаке» рассказали о возможных кадровых изменениях в руководящей структуре московского футбольного клуба.
12:10
Геркус рассказал, что руководство «Локомотива» требовало победы в еврокубках
Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в «Локомотиве» руководство клуба требовало победы в еврокубках.