Американский конгрессмен: Байден и демократы не хотят энергетической независимости США

Соединённым Штатам следует вновь стать энергетически независимыми, заявил в эфире Fox News американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин. Однако, по его мнению, Байден и демократы не желают этого делать.
Со мной в студии хороший друг, конгрессмен и кандидат в губернаторы замечательного штата Нью-Йорк — моего родного штата — Ли Зелдин. Спасибо, что пришли к нам.
ЛИ ЗЕЛДИН, конгрессмен: Вам спасибо.
Предвыборная гонка, похоже, складывается для вас удачно. Мы поговорим об этом немного позднее. А начнём с популярной темы, над которой вы уже некоторое время работаете в конгрессе.
Джо Байден создавал препоны на каждом этапе процесса нефтедобычи. Он вместе со своими леваками оказывал давление на банки посредством экологических социальных тем, вынуждал людей отказываться от финансирования программ бурения, отменял выдачу прав на бурение в Мексиканском заливе, закрывал нефтеперерабатывающие заводы. Всё, что он делает, направлено лишь на увеличение стоимости, а не на её снижение.
ЛИ ЗЕЛДИН: Да, когда вы перекрываете импорт российской нефти, среднестатистический американец не хочет видеть, как вы бежите к Ирану и Венесуэле. Мы говорим: «Давайте нарастим внутреннее производство энергоносителей». Это напоминание о том, что нам следует вновь стать энергетически независимыми. Однако Байден и демократы не хотят этого делать.
Джон Керри, будучи в Белом доме главным по изменению климата, обладает непомерным влиянием, из-за чего их политика избегает различных возможностей. Мы видим это в штатах, контролируемых демократами, таких как Нью-Йорк и другие. Мы определённо наблюдаем это в Вашингтоне, где всем заправляет одна партия — демократы.
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