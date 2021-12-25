Washington Post: в ЕС до сих пор не могут прийти к согласию о санкциях против России

На днях ЕС вновь продлил санкции против России, принятые в 2014 году. Однако в странах блока всё ещё отсутствует консенсус по этим ограничениям. Более того, их не спешат ужесточать даже такие «воинственные» члены организации, как Эстония и Польша, экономика которых зависит от торговли с Москвой. Впрочем, ситуация может измениться в случае обострения украинского конфликта, пишет в статье The Washington Post группа европейских академиков.

На прошлой неделе ЕС вновь продлил экономические санкции против Москвы. Блок также пригрозил введением новых ограничений, если Россия «начнёт военное вторжение на Украину», пишут в своей совместной статье для The Washington Post представители европейских университетов Давид Валентек, Клара Портела, Паулина Поспешна и Иоанна Скшипчинская.

По их словам, с момента принятия антироссийских санкций в 2014 году высказывались предположения, что они едва ли долго продержатся. Более того, некоторые страны Евросоюза сомневались и продолжают сомневаться в их необходимости.

В 2015 году новоизбранный премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал ограничения против России «бессмысленными» и грозил подорвать санкционный режим. В 2018-м с аналогичными заявлениями выступал глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Согласно соцопросам, только 10% испанцев поддерживают экономические ограничения против России. Более того, далеко не все европейцы воспринимают Россию как угрозу. Например, в Венгрии и Греции такого мнения придерживаются только 14% и 39% соответственно, а в Болгарии вообще считают, что наибольшую опасность для страны представляют США, обращают внимание авторы статьи.

На их взгляд, всё это свидетельствует о том, что в ЕС отсутствует консенсус по санкциям. Но почему же тогда ЕС продолжает их продлевать? Этому есть несколько объяснений. Во-первых, экономическое наказание России «решительно поддерживают» лидеры блока: Германия и Франция. Во-вторых, санкции уравновешивают популярное в ряде стран стремление к жёстким действиям с требованиями деловых кругов к умеренности.

Опросы показывают, что население нескольких европейских государств настаивают на ужесточении санкционного режима. Например, за это выступают 62% жителей Польши. Россия также возглавляет рейтинг наибольших угроз среди «ястребов» ЕС. Её опасаются 58% эстонцев и 69% поляков.

Тем не менее, несмотря на высокую поддержку населения, бизнес-элита этих стран относится к санкциям «без энтузиазма». Москва — важный торговый партнёр Варшавы. И, несмотря на санкции, Россия по-прежнему остаётся крупнейшим направлением эстонского экспорта, обходя по этому показателю Великобританию или Францию.

Исследования показывают, что лидеры ЕС понимают важность снижения экономических издержек санкционного режима. В частности, когда Россия ввела контрсанкции в 2014 году, министру экономики Польши пришлось искать альтернативные рынки для экспортёров, «пострадавших от мер Кремля», и организовывать кампанию по продвижению польских продуктов.

В то же время некоторые европейские страны, выступавшие против санкций, практически не пострадали. Например, Испания отправляет в Россию менее 1% от её общего экспорта. Отсутствие финансовых потерь означает, что лидеры этих европейских государств могут поддерживать ограничения ЕС, даже при отсутствии широкой внутренней поддержки этого курса, поясняют авторы статьи.

Между тем ничто не свидетельствует о том, что ЕС намерен отменить или ослабить санкции, «особенно с учётом роста российского военного присутствия вдоль границы с Украиной». Более того, в случае обострения ситуации в регионе блок может ввести дополнительные ограничения, в том числе в отношении «Северного потока — 2».

В целом же складывается ощущение, что Евросоюз собирается повысить ставки в своей «санкционной игре». На рассмотрение блока уже находится «инструмент противодействия принуждению», который устанавливает поведение организации в тех случаях, когда его члены сталкиваются с экономическим давлением. Предполагается, что инициатива позволит укрепить влияние ЕС на геополитику и международные отношения, заключают Валентек, Портела, Поспешна и Скшипчинская.