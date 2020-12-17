Pew Research Center: страны с развитой экономикой относятся к России всё хуже

Согласно результатам исследования, проведённого Pew Research Center, отношение к России и Владимиру Путину в мире ухудшается на протяжении нескольких лет. В среднем 66% взрослого населения в 14 странах с развитой экономикой негативно относятся к России и её президенту.

Мнение о России и о её руководителе Владимире Путине в мире ухудшается на протяжении нескольких лет. Исследовательский центр Pew Research Center, проведший этим летом социологический опрос в 14 странах с развитой экономикой, сделал вывод, что эта тенденция сохраняется.

Согласно результатам исследования, в среднем 66% взрослого населения в этих странах выражает неблагоприятное мнение о России. В 12 из 14 стран такой негативной точки зрения придерживается большинство. В среднем лишь 29% опрошенных отзываются о России положительно.

Наиболее негативно к этой стране относятся люди из Швеции, Дании и Нидерландов. Неблагоприятного мнения о России там как минимум три четверти респондентов. Две трети и более говорят то же самое в Испании, Британии, Японии и США.

Из всех опрошенных стран особняком стоит Италия, которая довольно оптимистично смотрит на Россию: около половины итальянцев относятся к ней положительно. Это самая позитивная оценка России итальянцами с 2007 года, когда такой вопрос был задан впервые.

В других странах отношение к России остаётся на том же низком уровне или значительно ухудшилось по сравнению с началом проведения опросов на эту тему.

В США, Британии и Канаде доля тех, кто симпатизирует России, уменьшилась как минимум на 20 процентных пунктов по сравнению с 2007 годом, когда начались опросы на эту тему. В Германии, Испании и Франции эта доля по-прежнему составляет около трети населения. Что касается Японии, то там положительно к соседствующей с ней России относятся два-три человека из 10.

Исследование также показало, что люди в возрасте 50 лет и старше реже оценивают Россию положительно, чем молодёжь 18—29 лет. Например, в Германии позитивно к России относятся 44% людей из возрастной категории 18—29 лет. Среди тех, кому больше 50 лет, таких всего 25%.

Возрастные различия достаточно велики и имеют большое статистическое значение в 13 из 14 опрошенных стран, однако молодёжь в Северной Америке и люди старшего поколения в некоторых европейских странах с меньшим желанием отвечают на этот вопрос.

Положительно относящиеся к правым партиям европейцы тоже более позитивно оценивают Россию. Самая большая разница в Германии, где среди сторонников «Альтернативы для Германии» симпатизирующих России на 33% больше, чем относящихся к ней неодобрительно. Среди сторонников правофланговых партий в Италии, Нидерландах и Франции положительно оценивающих Россию как минимум на 20% больше, чем относящихся к ней отрицательно.

Тем не менее, отмечают авторы исследования, поддерживающие Россию сторонники правых партий всё равно в меньшинстве. Только в Германии, Италии и Франции большинство сторонников правых положительно оценивают Россию.

Негативные взгляды на Россию в целом распространяются и на Владимира Путина. В 14 опрошенных странах в среднем 23% респондентов доверяют российскому лидеру в вопросах международной политики, говоря, что он поступает правильно. В то же время 73% относятся к нему с недоверием.

За пределами Италии не более трети населения в каждой из опрошенных стран выражают своё доверие Путину. Оно особенно низко в Испании, США, Нидерландах, Швеции и Дании. Там лишь каждый пятый опрошенный, или даже меньше, относится к нему с доверием. Только в Австралии, Германии и Италии три и более из 10 человек доверяют действиям Путина на мировой сцене.

Тем не менее почти во всех 14 странах доверие к Путину выше, чем к американскому президенту Дональду Трампу. Эта разница особенно значительна в Европе. Там российскому президенту доверяют больше, чем американскому, в 13 из 14 опрошенных стран. В Италии и Германии симпатизирующих Путину на 21% больше, чем сторонников Трампа. Эта разница измеряется такими же двузначными цифрами в Бельгии и Франции. Только американцы, канадцы и японцы чаще относятся к Трампу позитивно. По показателю одобрения Путин немного обошёл Трампа и в 2019 году, когда Pew Research Center проводил опрос в странах за пределами Северной Америки, Европы и Азии.