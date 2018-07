WP: вернувшихся из России конгрессменов-республиканцев встретили «презрением и насмешками»

Члены делегации американского конгресса в Россию после возвращения домой столкнулись со шквалом критики со стороны своих оппонентов из Демократической партии США, пишет The Washington Post. По данным газеты, конгрессменам припомнили и их обещание решительно осудить политику России во время визита, которое они так и не выполнили, и то, что своё путешествие они совершили, пока вся страна праздновала День независимости.

Представители американского конгресса от Республиканской партии, которые совершили визит в Россию, «пытаясь добиться оттепели в отношениях между странами», вместо этого получили «холодный приём дома», пишет The Washington Post. Как отмечается в материале издания, демократы и кремлинологи раскритиковали членов делегации в том числе и за то, что они «провели День независимости в стране, которая вмешивалась в президентские выборы в США и по-прежнему это отрицает».



Так, например, «эксперт по информационной войне» из американского Института внешнеполитических исследований и частый гость посвящённых российским «операциям по распространению влияния» заседаний конгресса Клинт Уоттс в своём микроблоге в Twitter написал: «Не верится, что Республиканская партия, которая когда-то мощно сопротивлялась СССР и лишь десять лет назад добивалась демократизации Ближнего Востока, теперь вот так глупо сдаётся Путину и кремлёвской клептократии — и притом лишь через два года после того, как Россия вмешалась в американские выборы».



«Россияне всё пытаются добиться нашего расположения, распевая свою старую песню — и звучит она отвратительно, будто гвоздём царапают по школьной доске, — в свою очередь написал в Twitter сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. — Они враги и противники, и они на нас покушаются».



Как напоминает обозреватель The Washington Post, делегация из восьми конгрессменов, возглавляемая сенатором-республиканцем от штата Алабама Ричардом Шелби, в ходе своего визита посетила Санкт-Петербург и Москву. Помимо Шелби в состав делегации вошли сенаторы Стив Дейнс (Монтана), Джон Хоувен (Северная Дакота), Рон Джонсон (Висконсин), Джон Кеннеди (Луизиана), Джерри Морган (Канзас), Джон Тьюн (Южная Дакота), а также член палаты представителей Кэй Грейнджер (Техас). Конгрессмены провели встречи с главой российского МИД и рядом парламентариев, однако им так и не удалось организовать те переговоры, на которые они больше всего рассчитывали — с Владимиром Путиным, с которым в этом месяце встретится президент США Дональд Трамп, отмечает автор статьи.



Как подчёркивает журналист, отбывая в Россию в конце минувшей недели, члены делегации республиканцев обещали «не церемониться» с российскими чиновниками, особенно по вопросам, касающимся «вмешательства» в выборы. Тем не менее, оказавшись на месте, конгрессмены «тут же взяли примирительный тон», объяснив россиянам, что цель их визита — не «обвинять Россию в том-то или том-то», а «добиться улучшения отношений». «В Москве это сработало, а вот дома — уже нет», — пишет автор.



«Политики празднуют День независимости по-разному. Кто-то в параде участвует. Кто-то идёт на барбекю или смотрит на салют. А кому-то приходится ехать подальше, чтобы встретиться со своими самыми главными избирателями», — иронизировал в Twitter по поводу поездки бывший юрист администрации Джорджа Буша — младшего Ричард Пейнтер, который в настоящий момент баллотируется на выборах в сенат от Демократической партии.



По данным WP, особенно жёстко критиковали тех членов делегации, которые публиковали на своих страницах в соцсетях поздравления с Днём независимости, находясь при этом в Москве. При этом одни авторы критических комментариев подчёркивали, что, пока республиканцы общались с кремлёвскими чиновниками, выяснилось, что в Великобритании два человека были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и бывший российский агент и его дочь в марте; другие же отмечали, что во время визита комитет сената по разведке опубликовал доклад, в котором пришёл к выводу, что Россия действительно вмешалась в выборы 2016 года, явно выступая на стороне Трампа, говорится в статье. Любопытно, что только один из членов делегации — господин Кеннеди — участвует в одной из многочисленных комиссий конгресса, созданных для расследования «российского дела», подчёркивает автор.



Впрочем, сенатор Стив Дейнс в четверг всё же заявил в интервью американским СМИ, что поездка получилась «продуктивной», а ему и его коллегам-республиканцам удалось «дать российскому правительству очень чёткий сигнал» о том, что Москве необходимо прекратить вмешательства в выборы и покушения на суверенитет Украины, сотрудничать с США для урегулирования сирийского конфликта и соблюдать свои обязательства по договорам о ядерном оружии, пишет The Washington Post. Правда, в России этот сигнал, по всей видимости, «особого влияния не возымел», отмечает обозреватель издания. К примеру, бывший российский посол в США, а ныне сенатор Сергей Кисляк по результатам визита говорил, что российская сторона «услышала то, что уже слышала раньше», а на российских государственных телеканалах и вовсе стали «потешаться» над тем, как сенаторы, едва добравшись до Москвы, сразу сменили свой гнев на милость и стали избегать обещанной ими же жёсткой риторики.



Тем временем главные «внешнеполитические голоса» Республиканской партии в конгрессе предпочли ничего не говорить о поездке и отказались от комментариев по поводу значения визита, отмечается в материале.