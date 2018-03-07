New York Post: искусственный интеллект подскажет экипажу МКС, как быть

Совсем скоро у космонавтов на МКС появится мобильный помощник с искусственным интеллектом, сообщает New York Post. Робот CIMON и «находящаяся в нём цифровая личность» окажут помощь экипажу при выполнении различных заданий, проведут инструктаж и даже дадут совет, если потребуется, отмечает американское издание.

Совсем скоро у космонавтов на МКС должен появиться мобильный помощник с искусственным интеллектом, сообщает New York Post.

Речь идёт о новом совместном творении компаний Airbus и IBM, получившем название CIMON (Crew Interactive Mobile Companion), поясняет американская газета. Испытает же устройство на Международной космической станции немецкий астронавт Александр Герст.

Роботу CIMON и «находящейся в нём цифровой личности» предстоит оказывать помощь экипажу МКС при выполнении различных заданий, проводить инструктаж и даже давать космонавтам советы, если потребуется, отмечает New York Post.

У нового помощника с искусственным интеллектом теперь есть и лицо — «если можно так выразиться», продолжает издание. Для того чтобы поприветствовать Александра Герста, на экране устройства будет появляться улыбающаяся физиономия. В свою очередь, CIMON также способен распознать черты лица немецкого астронавта.

«В зависимости от того, как вы относитесь к искусственному интеллекту, это выглядит либо очень круто, либо немного жутковато, либо что-то среднее», — комментирует New York Post.

Как заверили в Airbus, CIMON облегчит космонавтам выполнение повседневных задач, а также поможет повысить эффективность работы и уровень безопасности. Кроме того, робот оснащён системой раннего предупреждения о технических неполадках.

Отправка нового мобильного помощника с искусственным интеллектом на Международную космическую станцию должна состояться в июне этого года, где его будут тестировать в течение нескольких месяцев. «Если же всё пройдёт успешно, то вполне можно допустить, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью будущих космических миссий», — подчёркивает американское издание.