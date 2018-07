American Thinker: CNN — конфуз за конфузом

В последнее время неприятности сыпятся на CNN со всех сторон, пишет обозреватель American Thinker Моника Шоуалтер. В распространении лжи и фейковых новостей канал успели обвинить многие, включая Дональда Трампа и Марию Захарову, а пресс-секретарь президента США даже отказывался отвечать на вопросы его журналистов. Но самое обидное для CNN — что теперь он проигрывает в гонке за престижными журналистскими наградами не кому-нибудь, а российскому RT.

Материал представлен в переводе ИноТВ



Сначала президент Трамп отказался отвечать на их вопросы. Потом он обвинил их в распространении фейковых новостей. Потом они оказались замешаны в скандальной истории: приняли фальшивое досье на Трампа (оргии в московской гостинице и т.п.) за чистую монету и опубликовали эту историю под видом достоверной информации. Когда обман обнаружился, репутация CNN серьёзно пострадала. Выяснилось, что все эти истории — всего-навсего плод воспалённого воображения какого-то левого анархиста, и только BuzzFeed умудрился сесть в лужу ещё глубже, чем CNN. Потом пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер отказался отвечать на их вопросы и даже распорядился, чтобы их не пускали в комнату для брифингов. Наконец, практически последней соломинкой стало заявление Марии Захаровой, язвительной представительницы российского МИДа, которая тоже обвинила CNN во лжи и потребовала, чтобы телеканал прекратил распространять недостоверную и заведомо фальшивую информацию. Так что удары судьбы в последнее время сыплются на CNN один за другим.

Всё это было бы не так страшно, если бы критика CNN объяснялась тем, что телеканалу удалось докопаться до какой-то важной информации и в результате нажить себе немало врагов.

Однако в данном случае дело вовсе не в этом.

Самое обидное во всей этой ситуации — то, что в гонке за престижными журналистскими наградами CNN проигрывает не кому-нибудь, а путинскому телеканалу RT News.

В минувшее воскресенье RT опубликовал статью по данному поводу, не преминув похвастаться, что на предстоящем Нью-Йоркском фестивале телеканал за свои репортажи из Сирии и других горячих точек получил больше номинаций, чем CNN и BBC. А Нью-Йоркский фестиваль — это серьёзное мероприятие, где победитель может рассчитывать на крупные контракты с рекламодателями.

Ничего особенно удивительного в этом нет. Несмотря на то что RT принадлежит государству, он достаточно профессионально освещает новости и тонко чувствует, что будет пользоваться широкой популярностью у аудитории. Это знает любой, кто смотрел RT. Телеканал смело освещает события и не чурается запретных тем, не оставляет в стороне ни одной детали (что, конечно, злит левых, которых RT представляет в невыгодном свете) и отправляет корреспондентов на довольно опасные задания. Победителей объявят в апреле, но RT явно неспроста превосходит наши традиционные СМИ, включая CNN, по количеству номинаций.

Обычные американцы могут поинтересоваться, почему RT вообще номинировали, раз это российский государственный канал. В январе ЦРУ опубликовало незасекреченную версию своего доклада о вмешательстве России в президентские выборы в США, посвятив RT целую треть. К ужасу канала, RT охарактеризовали как главную проблему.

Пропагандистскую составляющую работы канала сильно преувеличивают. RT, который отнюдь не зажат в железных тисках Путина, на самом деле довольно качественно делает свою работу. Конечно, контент в определённой степени отражает, кому канал принадлежит, и время от времени это заметно по излюбленным российским темам, например, об идиотизме Украины. Но это не так уж отличается от того влияния, которое Руперт Мёрдок оказывает на The Wall Street Journal, Артур Сульцбергер — на The New York Times.

CNN, должно быть, очень обидно, что даже их награды может забрать ненавистный соперник, а им останутся только их предрассудки.



Автор Моника Шоуалтер.



Дата публикации 06 марта 2017 года.



Фото: Reuters