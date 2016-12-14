VOA: Детище Собчака и Кудрина страдает от «мракобесов»

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге после серии проверок на основании жалобы депутата Виталия Милонова, сообщает Voice of America. Однако либеральная оппозиция заявляет о «политических причинах» давления на вуз, процветанию которого немало способствовали Анатолий Собчак и Алексей Кудрин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге «находится под угрозой закрытия» после того, как Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки («Рособрнадзор») приостановила действие его лицензии после жалобы депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова и других граждан, передает Voice of America. Однако общественность города уверена в «политической подоплеке гонений» на популярный вуз, отмечается в статье.

Как поясняется в статье на сайте университета, летом текущего года Генеральной прокуратурой РФ была инициирована комплексная проверка Европейского университета на основании жалобы депутата Милонова, к которой позже «добавились жалобы других инициативных граждан». Далее перечисляются все проверки, которые прошли в вузе в течение июля и августа, и выявленные нарушения, которые в основном заключались в отсутствии некоторых документов в ряде подразделений, а также отсутствии стендов с антиалкогольной пропагандой или в том, что некоторые преподаватели своевременно не проходили профосмотр, говорится в статье. Данные нарушения «были устранены в кратчайшие сроки», однако Рособранадзор настоял на приостановке лицензии.

Одновременно «в сети Интернет появились публикации, распространяющие недостоверную и порочащую репутацию ЕУСПб информацию по поводу связей Университета с иностранными фондами, работы против интересов России и т.п. Эта информация никак не связана с официальным поводом для приостановки лицензии», — приводит Voice of America заявление администрации Европейского университета.

Европейский университет в Санкт-Петербурге является негосударственным высшим учебным заведением и был основан в 1994 году, причем в разработке концепции вуза активное участие принимал первый мэр города Анатолий Собчак, напоминает Voice of America. В числе приглашенных преподавателей университета есть известные профессора из ряда стран Евросоюза, а также из США. Кроме того, в различных залах и аудиториях ЕУСПб регулярно проходят семинары, конференции и встречи с участием зарубежных специалистов, сообщается в статье.

Среди нынешних членов попечительского совета университета — бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, и ректор ЕУСПб Олег Хархордин высказал предположение, что «именно с этим обстоятельством» может быть связана приостановка лицензии вуза. Хархордин также допустил, что причина решения Рособрнадзора может заключаться в предстоящей реставрации особняка на Гагаринской улице, где размещается ЕУСПб: «Мы набрали ресурсы под будущую реставрацию и строительство. Естественно, что вокруг такого проекта всегда велики эмоции, много желающих стать генподрядчиками в нем», — приводит Voice of America мнение Хархордина.

Но кроме «хозяйственной» версии приостановки лицензии существует и «политическая», говорится в статье. В частности, региональное отделение партии «Яблоко» распространило в этой связи заявление под заголовком «Защитим Европейский университет!», в котором говорится, что этот вуз в последнее время «подвергается нападкам реакционеров во власти и мракобесов всех мастей». Решение Рособрнадзора о приостановке лицензии ЕУСПб члены «Яблока» расценивают как «очередную атаку, цель которой — реставрация идеологической монополии в образовании и науке». Авторы заявления также подчеркивают, что совсем недавно «ученые подвергались преследованиям и травле за вывод, не выгодный политическому режиму», и предепруждают, что «возвращение к цензуре в образовании и науке» поставит крест на успешном будущем нашей страны.

А председатель регионального отделения «Яблока», депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов в беседе с корреспондентом Voice of America напомнил, что нынешние неприятности Европейского университета, связанные с надзорными органами — далеко не первые, и он опасается, что на этот раз «нападки властей» на фоне антизападной риторики приведут к закрытию вуза.

Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник также не верит, что в данном случае имеет место простой спор хозяйствующих субъектов, и говорит о «политической подоплеке» приостановки лицензии. «Я, безусловно, считаю, что неоднократные попытки закрыть Европейский университет по разным поводам, в том числе и по доносам господина Милонова — это ни что иное, как попытка установить цензуру», — подчеркнул Резник в интервью Voice of America. В то же время преподаватели университета отказались давать какие-либо комментарии на эту тему, кроме официального заявления на сайте вуза, говорится в статье.

Фото: Wikimedia