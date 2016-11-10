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Press TV: При Трампе Киеву придется решать свои проблемы самостоятельно
Победа Трампа на президентских выборах переместила Украину на более низкую строчку в списке приоритетов Вашингтона. При новом президенте уровень поддержки Киева со стороны США может снизиться, и тогда Украине придется учиться идти на компромиссы и самостоятельно решать свои проблемы, считает Press TV.
Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Петр Порошенко выразил надежду, что Вашингтон под руководством Трампа продолжит поддерживать Киев. Впрочем, как сообщает Лена Савчук, украинцы были потрясены результатами голосования и той неопределенностью, которую они создали.
 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Согласно заявлению администрации президента, Порошенко выразил надежду, что Белый дом продолжит поддерживать Украину в процессе реформирования страны и в ее противостоянии с Москвой из-за конфликта на востоке страны и вопроса Крыма.
 
Впрочем, у украинцев победа Трампа вызывает смешанные чувства. Многие из них не так оптимистично настроены, как президент.
 
ПРОХОЖАЯ: Я думаю, что для Украины это не очень хорошо. Из-за политики нового президента США могут забыть о нашей стране.
 
ПРОХОЖИЙ: Я думаю, победа Трампа – это хорошо для Украины, поскольку он республиканец. Демократы не поддерживают Украину. Они поддерживают нас только на словах.  
 
В ходе предвыборной кампании многие украинцы считали, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон одержит победу на выборах. Ожидалось, что Клинтон поддержит нынешний политический курс Вашингтона и санкции против России. Но теперь аналитики заявляют, что Киеву необходимо стать более гибким.
 
ВАДИМ КАРАСЕВ, политический аналитик: Украине необходимо использовать свои собственные ресурсы и прикладывать усилия, чтобы стать сильнее и решать вопросы в сфере национальной безопасности, территориальной целостности и экономического развития.
 
Другие аналитики считают, что Украина все еще может положиться на республиканское большинство в конгрессе США, которое также будет оказывать влияние на администрацию избранного президента.
 
СЕРГЕЙ ТОЛСТОВ, политический аналитик: Все будет зависеть от команды, которую сформирует Дональд Трамп. Период безрассудных заявлений, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании, окончен.
 
Президент России Владимир Путин призвал Дональда Трампа попытаться восстановить связи между США и Россией. Эти две страны поддерживают противоборствующие стороны в конфликтах на Украине и в Сирии. И теперь многих украинцев беспокоит вопрос: каким же может стать компромисс.
 
ЛЕНА САВЧУК, корреспондент Press TV: Победа Дональда Трампа на президентских выборах переместила Украину на более низкую строчку в списке приоритетов Вашингтона. Эксперты заявляют, что без прежнего уровня поддержки со стороны Белого дома Киеву придется научиться идти на компромиссы и самостоятельно решать свои проблемы.
 
Лена Савчук, Press TV, Киев. 
 
Дата выхода в эфир 10 ноября 2016 года.
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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