BI: Путин сеет хаос на Западе, чтобы обезопасить себя от переворота

Владимир Путин понимает, что форма правления, существующая в России, «архаична, хрупка и искусственна», считает Business Insider. Именно поэтому он стремится дискредитировать демократии западных стран, тем самым укрепив свои позиции и обезопасив себя от переворота. При этом какого бы могущества ни достигла Россия на мировой арене, Путину этого будет мало.

«Сейчас Россия бросает Западу вызов практически на всех фронтах, начиная от кибератак и выставления напоказ своей ядерной мощи и заканчивая военными вторжениями в страны, склоняющиеся в сторону Запада, а также устрашением союзников США и нейтральных государств», – пишет Business Insider.

По словам Джеффри Льюиса, основателя и владельца издательства Arms Control Wonk, причина такого поведения в основном заключается в «паранойе» российского руководства. Оно «ужасно боится, что его отстранят от власти, которую оно получило не на время и не демократическим путем. Оно боится переворота», – считает Льюис.

«В основе невротичного взгляда Кремля на события в мире лежит инстинктивное и традиционное для России чувство отсутствия безопасности», – отмечает Льюис, цитируя слова идеолога политики сдерживания Джорджа Кеннана. Кеннан еще в 1946 году заявил, что русские правители «чувствуют, что форма их правления архаична, хрупка и искусственна в своей психологической основе и не способна выдержать сравнение и контакт с политическими системами Запада».

Льюис считает, что эта идея актуальна и сейчас, и Россия решает вопрос отсутствия безопасности за счет своих соседей. «Вмешательство в ситуацию на Украине и в Прибалтике – это часть данной стратегии», – уверен Льюис. К тому же Москва стремится посеять хаос на Западе, пытаясь хакерскими атаками повлиять на ход выборов в США и укрепляя позиции сирийского правительства.

«Для России важно разнести нас в пух и прах, показав тем самым, что мы такие же плохие и коррумпированные, как и они», – отмечает Льюис и добавляет, что российская кампания по дискредитации западных институтов приносит плоды. «Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп часто говорит об информации, опубликованной WikiLeaks – организацией, которая связана с Россией, – а также совершает нападки на американскую демократию и грозится проигнорировать результаты выборов», – отмечает Льюис.

В Турции и Венгрии лидеры «националистической риторикой уничтожают демократии, которые привели их к власти». «Эти лидеры затем все чаще обращаются к Путину как к союзнику, который не станет упрекать их за нападки на прессу и другие демократические институты», – считает Business Insider.

При этом Льюис отмечает, что «нет такого уровня российского могущества, при котором Путин чувствовал бы себя в безопасности». «Если мы отдадим им [России] Прибалтику, они потребуют Финляндию и Польшу», – считает Льюис.

Однако США мало что могут поделать с этой угрозой, поскольку в Америке есть свобода слова, а потому российская пропаганда будет и дальше проникать в западное общество. «В России Путин укрепляет свою власть. Он параноик. И мало что можно с этим сделать. Мы не сможем исправить эту ситуацию за россиян. Они сами должны это сделать», – уверен Льюис.

Фото: Reuters