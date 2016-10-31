Business Insider Оригинал

BI: Путин сеет хаос на Западе, чтобы обезопасить себя от переворота
Владимир Путин понимает, что форма правления, существующая в России, «архаична, хрупка и искусственна», считает Business Insider. Именно поэтому он стремится дискредитировать демократии западных стран, тем самым укрепив свои позиции и обезопасив себя от переворота. При этом какого бы могущества ни достигла Россия на мировой арене, Путину этого будет мало.
BI: Путин сеет хаос на Западе, чтобы обезопасить себя от переворота
Reuters
«Сейчас Россия бросает Западу вызов практически на всех фронтах, начиная от кибератак и выставления напоказ своей ядерной мощи и заканчивая военными вторжениями в страны, склоняющиеся в сторону Запада, а также устрашением союзников США и нейтральных государств», – пишет Business Insider.
 
По словам Джеффри Льюиса, основателя и владельца издательства Arms Control Wonk, причина такого поведения в основном заключается в «паранойе» российского руководства. Оно «ужасно боится, что его отстранят от власти, которую оно получило не на время и не демократическим путем. Оно боится переворота», – считает Льюис.
 
«В основе невротичного взгляда Кремля на события в мире лежит инстинктивное и традиционное для России чувство отсутствия безопасности», – отмечает Льюис, цитируя слова идеолога политики сдерживания Джорджа Кеннана. Кеннан еще в 1946 году заявил, что русские правители «чувствуют, что форма их правления архаична, хрупка и искусственна в своей психологической основе и не способна выдержать сравнение и контакт с политическими системами Запада».
 
Льюис считает, что эта идея актуальна и сейчас, и Россия решает вопрос отсутствия безопасности за счет своих соседей. «Вмешательство в ситуацию на Украине и в Прибалтике  это часть данной стратегии», – уверен Льюис. К тому же Москва стремится посеять хаос на Западе, пытаясь хакерскими атаками повлиять на ход выборов в США и укрепляя позиции сирийского правительства.
 
«Для России важно разнести нас в пух и прах, показав тем самым, что мы такие же плохие и коррумпированные, как и они», – отмечает Льюис и добавляет, что российская кампания по дискредитации западных институтов приносит плоды. «Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп часто говорит об информации, опубликованной WikiLeaks – организацией, которая связана с Россией, – а также совершает нападки на американскую демократию и грозится проигнорировать результаты выборов», – отмечает Льюис.
 
В Турции и Венгрии лидеры «националистической риторикой уничтожают демократии, которые привели их к власти». «Эти лидеры затем все чаще обращаются к Путину как к союзнику, который не станет упрекать их за нападки на прессу и другие демократические институты», – считает Business Insider.
 
При этом Льюис отмечает, что «нет такого уровня российского могущества, при котором Путин чувствовал бы себя в безопасности». «Если мы отдадим им [России] Прибалтику, они потребуют Финляндию и Польшу», – считает Льюис.
 
Однако США мало что могут поделать с этой угрозой, поскольку в Америке есть свобода слова, а потому российская пропаганда будет и дальше проникать в западное общество. «В России Путин укрепляет свою власть. Он параноик. И мало что можно с этим сделать. Мы не сможем исправить эту ситуацию за россиян. Они сами должны это сделать», – уверен Льюис.
 
Фото: Reuters
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Business Insider США Северная Америка
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Запад пропаганда Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров