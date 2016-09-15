American Interest: Слабость США стала движущей силой российской политики

Владимир Путин вынудил США просить о прекращении огня в Сирии, и это дает российскому президенту еще больше контроля на Ближнем Востоке, чем прежде, уверен политолог Уолтер Рассел Мид. Как он пишет в статье для American Interest, похоже, что Белый дом так и не понял, что демонстрация слабости США стала принципиальной движущей силой российской политики.

Для лидера страны, экономика которой находится в упадке, Владимир Путин очень неплохо себя чувствует в нынешних реалиях. Как пишет американский политолог Уолтер Рассел Мид, российский президент вынудил администрацию Обамы просить о прекращении огня в Сирии, что даст ему еще больше контроля, чем прежде.

Как продолжает автор American Interest, после упорной и длительной работы госсекретарь Керри добился от Путина согласия на заключение временного альянса с США на российских условиях, в результате чего Асад стал сильнее, а американская сеть альянсов на Ближнем Востоке ослабла. Как считает Уолтер Рассел Мид, не исключено, что Путин и дальше будет подталкивать США к уступкам в рамках этого соглашения, продолжая наносить ущерб международным позициям Америки.

«Сомнительно, что в данный момент у президента Обамы остаются многие из тех оптимистических иллюзий, которые были характерны для его политики в отношении России на раннем этапе президентского срока. Этот туман с дымкой рассеялся, но Белый дом пока так и не понял, в какой мере унижение президента Обамы и демонстрация его слабости стали принципиальной движущей силой российской политики», – пишет американский политолог.

Как уверен эксперт, Владимир Путин готов идти на риск и даже на значительные затраты, лишь бы Соединенные Штаты выглядели слабыми, а готовность Америки к переговорам подталкивает Кремль к тому, чтобы дразнить Вашингтон еще больше.

«Они издевались над американцами, дразнили и унижали их в течение долгих месяцев, договариваясь об условиях соглашения. Где гарантия, что русские теперь не начнут издеваться, дразнить и унижать американцев в связи с его реализацией?» – задается вопросом автор American Interest.

Как заключает Уолтер Рассел Мид, если сделка будет нарушена, США ничем не смогут ответить. При нынешнем президенте американцы лишь начнут очередной раунд переговоров, однако на этот раз они будут находиться на более слабых позициях, чем прежде.

Фото: Reuters