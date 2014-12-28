CM: Сторонники Навального «отрепетируют свержение Путина» 15 января
Как отмечает автор Contra Magazin Марко Майер, в данный момент планов по свержению президента России Путина хватает с избытком, равно как и претендентов на его пост.
Как отмечает автор Contra Magazin Марко Майер, в данный момент планов по свержению президента России Путина хватает с избытком, равно как и претендентов на его пост.
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о смерти дедушки своего клиента.
Саудовская Аравия ведёт переговоры с другими членами ОПЕК, чтобы добиться повышения цен на нефть.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что её подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева спровоцировали на противоправные действия.
Семь сотрудников полиции пострадали при столкновении с протестующими против роста цен на бензин во Франции.
У народного артиста России Сергея Безрукова и режиссёра Анны Матисон родился сын. Об этом актёр сообщил в своём Instagram.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол и канадец Жан Паскаль провели взвешивание перед титульным боем в Атлантик-Сити.
Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ считают, что темпы роста ВВП России не превысят 1,6—1,9% в ближайшие три года.
Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате крушения военного вертолёта в Афганистане.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева удалила со своей страницы в социальной сети Twitter сообщение о взломе аккаунта в Instagram.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Экс-полузащитник сборной Испании и «Барселоны» заявил, что у него не осталось положительных воспоминаний о чемпионате мира по футболу в России, который прошёл летом этого года.
Четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и трамвая в Самаре.
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его подопечные способны попасть в четвёрку сильнейших команд Английской премьер-лиги (АПЛ) к концу сезона.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.
Бразильские футбольные клубы заинтересованы в приобретении нападающего московского «Спартака» Педро Роши.
Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом будут восстановлены на основе подлинного добрососедства. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет.
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике намерен приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.
Сотрудники компании Amazon в ряде европейских стран устроили акции протеста в «чёрную пятницу».
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, назвавшего Россию большей угрозой, чем террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
Семь человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Кирове.
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Обладатель мирового рекорда по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в японском Томакомае.
Правоохранительные органы Пакистана задержали двух человек, которых подозревают в причастности к нападению на китайское консульство в пакистанском городе Карачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Москве часть здания бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть.
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Украина готовит проект резолюции о «милитаризации» Россией Чёрного и Азовского морей для рассмотрения на Генассамблее ООН, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
«Голден Стэйт Уорриорз» крупно обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Министерства юстиции Украины отменить передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В США опубликован новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.
Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова порассуждала о том, каким должен быть её будущий избранник.
Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко заявил, что революция не может решить общественные проблемы на Украине.
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курировавший департаменты спорта, здравоохранения и труда, сообщил, что подал в отставку.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы, с которым ознакомился RT.
В городе Браунсвилл, который находится в американском штате Флорида, два человека погибли в результате стрельбы возле магазина.
Почти 20 тыс. жителей Курска остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ.
Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась.
В Москве в субботу, 24 ноября, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что правительство «дурит украинцев».
Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что решение властей страны поменять посла в Лондоне не связано с Джулианом Ассанжем.