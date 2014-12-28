CM: Сторонники Навального «отрепетируют свержение Путина» 15 января

На фоне экономических трудностей, с которыми Россия столкнулась из-за санкций Запада, оппозиция вынашивает планы государственного переворота и свержения Владимира Путина, утверждает автор Contra Magazin Марко Майер. Журналист отмечает, что прообразом для российских оппозиционеров выступает «Евромайдан» на Украине, в результате которого небольшая группа людей смогла захватить власть над многомиллионной страной.

Как отмечает автор Contra Magazin Марко Майер, в данный момент планов по свержению президента России Путина хватает с избытком, равно как и претендентов на его пост.

Однако Путин, несмотря на текущие экономические проблемы, все еще сидит прочно в седле, подчеркивает Майер, так как большинство россиян не забыли, что благодаря Путину страна преодолела катастрофу ельцинской эпохи.

Тем не менее, такие люди, как изгнанный из страны бывший олигарх Михаил Ходорковский или друзья США Алексей Навальный и Борис Немцов, несмотря на недостаточную популярность среди населения, «старательно пытаются устроить переворот». По словам Майера, Навальный и его люди намерены провести репетицию «русского Евромайдана» под названием «Евроманежка», демонстрация запланирована на 15 января.

Как пишет Майер, организаторы мероприятия ориентируются на пример Украины, в которой всего лишь несколько тысяч человек решили судьбу 45 миллионов. Как и украинские путчисты, Навальный получает финансовую поддержку из США и может положиться на помощь правоэкстремистских групп, отмечает автор Contra Magazin. Несмотря на то, что речь идет всего лишь о нескольких тысячах человек, они, как и «Правый сектор» на Украине, могли бы сыграть ключевую роль в смене власти в России, убежден Майер.

Между тем генпрокуратура России закрыла страницу в Facebook, на которой Навальный призывал принять участие в демонстрации 15 января. По данным Роскомнадзора, причиной для этого стало то, что речь идет о «несанкционированном массовом митинге».

Другой примечательный момент связан с тем, что в тот же день, 15 января, должен быть оглашен приговор суда в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Как напоминает автор Contra Magazin, в идущем в настоящее время судебном процессе Навальный и его брат Олег обвиняются в крупных хищениях и краже. Следствие предполагает, что посредством завышенных расчетов братья Навальные присвоили себе 30 миллионов рублей. Для Олега Навального генпрокуратура требует 8 лет тюрьмы, для Алексея Навального – 10 лет.

Очевидно, что стратеги НАТО возлагают большие надежды на оппозиционные группы вокруг Навального и Ходорковского, отмечает автор материала. Как пишут издания немецкого концерна «Аксель Шпрингер», придерживающегося линии НАТО, лидеры оппозиции уже сейчас должны отрепетировать сценарии «пост-путинской эры». Прежде всего, они рассчитывают на поддержку крупных предпринимателей, которые в результате западных санкций потеряли миллиарды и теперь надеются на приход к власти новой администрации, которая, как во времена Ельцина, откроет Россию для западной финансовой олигархии.

Фото: VASILY MAXIMOV / AFP