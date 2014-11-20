NY Times: Запад не поможет Украине, пока та не возьмется за реформы

Хотя США и ЕС продолжают винить президента России Владимира Путина во всех бедах Украины, не стоит забывать, что и киевские власти несут ответственность за экономический и политический крах страны, пишет газета New York Times. Ведь Киеву так и не удалось сформировать правительство и подготовить программу экономических и политических реформ, что является главным условием предоставления помощи Западом.

«Кризис на Украине зашел в тупик. Подписанное в сентябре в Минске (Белоруссия) соглашение о прекращении огня, по сути, не было претворено в жизнь, но, по крайней мере, послужило прикрытием для попыток снизить интенсивность боевых действий и сконцентрироваться на стабилизации и реформировании украинской экономики, перед тем как начать серьезный длительный поиск возможностей урегулирования кризиса. Однако сейчас исчезла даже эта видимость прекращения огня. Российские бронемашины прибывают на Восточную Украину, что Москва, конечно, отрицает», - пишет американская газета New York Times.

Киев отрекся от жителей территорий, подконтрольных сепаратистам, отказав им в предоставлении большинства государственных услуг, льгот и пенсий. Это решение президента Петра Порошенко, «вполне объяснимое в данных обстоятельствах, заставило тех, кто не может покинуть страну, чувствовать себя преданными Киевом, что создает вакуум, который может заполнить Москва», отмечает издание.

США и Европейский союз четко дали понять, что главным ответственным за все происходящее они считают президента России Владимира Путина, говорится в статье. Сначала к Путину отнеслись пренебрежительно на саммите «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене. А затем канцлер Германии Ангела Меркель, которую раньше считали самым осторожным в отношениях с Москвой европейским лидером, резко раскритиковала его за возрождение атмосферы холодной войны 25 лет спустя после падения Берлинской стены.

Несомненно, Путин своими действиями, а именно аннексией Крыма и поставками вооружений сепаратистам на восток Украины, нанес серьезный ущерб отношениям между Западом и Востоком и своей стране, которая оказалась в тяжелой экономической ситуации и в международной изоляции. «Принятое в понедельник Евросоюзом решение добавить еще несколько сепаратистских лидеров в список союзников Путина, которым запрещен въезд в Европу, можно назвать чисто символическим. Но вместе с холодным приемом, оказанным Путину в Брисбене, это говорит о том, что Запад не даст ему уйти от ответственности»,- делает вывод издание.

Однако стоит признать, что у киевских властей, особенно у президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка, есть обязательства, которые они должны выполнять, пишет газета. Украина страдает от коррупции с момента обретения независимости, а в связи с нынешним кризисом у лидеров есть острая необходимость сформировать правительство и предложить надежную экономическую и политическую стратегию.

Украинская экономика находится в тяжелой ситуации: валюта потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару в 2014 году, промышленные центры в Донецке и Луганске находятся в руках сепаратистов, угольные шахты закрыты, отмечает издание. Международный валютный фонд предоставил Украине чрезвычайную помощь. Однако тот факт, что США и ЕС не будут брать на себя существенные обязательства, пока Украина не предоставит четкий план реформ и не назовет приоритеты внешнего финансирования, является неопровержимым, считает издание. Йоханнес Хан, новый еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению, совершенно прав, настаивая на том, что конференция стран-доноров не будет проведена, если этого не будет сделано, полагает газета.

Помимо экономической стратегии Киеву необходимо подготовить план ослабления центрального контроля, который удовлетворил бы жителей восточных регионов.

«Несомненно, требовать проведения болезненных реформ от страны, которая и так уже стоит на коленях, значит просить слишком много», - подытоживает издание. Именно поэтому необходимо, чтобы западные лидеры четко дали понять, что они предоставят Киеву существенную помощь только после того, как будет начата серьезная программа экономических и политических реформ. «Ведь, в конце концов, это то, за что боролись вышедшие на улицы в декабре 2013 года украинцы», - пишет издание.

Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP