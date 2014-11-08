NYT: Латвия стала фронтом борьбы между Западом и Востоком за права ЛГБТ

Публичное признание латвийского министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса в нетрадиционной ориентации, и реакция на него со стороны западноевропейских государств и России, обозначили «культурный раскол» между Западом и Востоком, пишет The New York Times. При этом, в самой Латвии к геям относятся гораздо хуже, чем в других странах ЕС, отмечается в материале.

После того, как глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс «с гордостью» заявил о своей гомосексуальной ориентации в Twitter и пообещал бороться за признание в стране однополых браков, в «европейской культурной войне открылся новый фронт», сообщает The New York Times.

Латвийские активисты, выступающие за права ЛГБТ-сообщества, горячо поприветствовали публичное признание министра иностранных дел страны в соцсетях, отмечается в материале. В частности, глава единственной в Латвии организации по защите прав геев и лесбиянок Mozaika Каспарс Залитис запустил в Twitter хэштег #ProudofEdgars («горжусь Эдгарсом»). Такая реакция связана в первую очередь с тем, что латвийское общество по-прежнему относится к сексуальным меньшинствам с большим неприятием, пишет обозреватель NYT.

А вот в соседних странах на заявления Ринкевичса отреагировали не так однозначно, продолжает журналист. Обозначившийся при этом контраст мнений, по мысли автора, «четко указал на линию раскола между Западной и Восточной Европой по проблеме [прав гомосексуалистов]».

Чиновники Евросоюза – в том числе президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, немецкий политик Михаэль Рот и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, — а также посольство США в Латвии в своих микроблогах поздравили латвийского министра с признанием и порадовались за него. А вот в России на слова Ринкевичса отреагировали совсем иначе, подчеркивает автор статьи. Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин написал в Twitter: «Нашел чем гордиться. Хотя если больше нечем гордиться, то можно гордиться и этим».

Всю «глубину раскола между Западом и Востоком» по вопросу прав ЛГБТ сообщества продемонстрировали еще год назад социологи из американского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), отмечает обозреватель NYT. Как показали проведенные Центром в 2013 году соцопросы, идею о том, что общество должно относиться к гомосексуальной ориентации как к норме, положительно восприняли 87% немцев и 74% итальянцев, а вот среди опрошенных россиян эта цифра составила лишь 17%.

Впрочем, в самой Латвии – которой прошлогоднее исследование Центра Пью не коснулось – к ЛГБТ-сообществу относятся гораздо менее толерантно, чем в других странах ЕС. Особенно ярко это проявилось в 2005 году, когда в Риге прошел первый в ее истории гей-парад, на который крайне негативно отреагировали консервативные силы, отмечает американский журналист. А в 2006 году в стране была даже принята поправка к конституции, запрещающая однополые браки.

Культурный конфликт, развернувшийся в Латвии, не обошли вниманием и американские консерваторы, пишет автор. Так, по мнению Скотта Лайвли, американского проповедника и активиста, выступающего против предоставления гомосексуалистам равных прав, страна является «тем фронтом, на котором гомосексуальные силы пытаются прорваться на территорию бывшего Советского Союза».

Фото: ILMARS ZNOTINS / AFP