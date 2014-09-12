World Affairs: «Партия Путина» не оставляет россиянам выбора на выборах

Результат предстоящих в эти выходные региональных выборов известен заранее – на них победит прокремлевская «Единая Россия», пишет World Affairs. Произойдет это потому, что большинству оппозиционеров не дали зарегистрироваться в кандидаты, — а те, кто прошел, подвергаются «травле» властей, отмечает издание.

14 сентября в десятках российских регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, пройдут выборы различных уровней – от муниципальных до региональных. «Сторонники Владимира Путина и его партии “Единая Россия” одержат сокрушительные победы по всей стране», - предсказывает World Affairs. Произойдет это не потому, что у режима широкая поддержка, - а потому, что все претенденты, потенциально угрожавшие прокремлевским кандидатам, были загодя отстранены от голосования, поясняет издание.

Яркой иллюстрацией выборов в путинском стиле является Санкт-Петербург, считает автор. Часть избирательных комиссий здесь была закрыта, так что кандидатам в муниципальные собрания было просто некуда подать заявки. Другим физически не давали попасть в здания. Перед иными выстраивалась длинная очередь из «липовых» кандидатов, из-за чего реальные претенденты не успевали к назначенному сроку. В результате половина муниципальных кандидатов от демократических партий «Яблоко», «Гражданская платформа» и «Партия народной свободы» была дисквалифицирована.

И все это в том самом либеральном городе, отмечает издание, где еще во время думских выборов 2011 года за «путинскую партию» проголосовало лишь 35,4% избирателей, а недавно 12 из 50 депутатов законодательного собрания города отказались «поддержать войну на Украине». Здесь «власти придумали новые, креативные способы сделать голосование “безоппозиционным”».

Тем временем на губернаторском уровне в Санкт-Петербурге состоится «соревнование» между «назначенным Кремлем» бывшим офицером КГБ Георгием Полтавченко и четырьмя малоизвестными кандидатами. Ведущему кандидату от оппозиции – «социал-демократу и члену Государственной думы» Оксане Дмитриевой, которая, согласно опросам, не позволила бы одержать Полтавченко безусловную победу, было отказано в регистрации своей кандидатуры на выборах, пишет журнал.

Из-за так называемого «муниципального фильтра», который Кремль ввел в 2012 году и по которому кандидат должен собирать подписи среди «лояльных властям» муниципальных депутатов, целый ряд кандидатов не смог принять участие в губернаторских выборах. Среди них World Affairs называет «либерального вице-мэра» Ивана Старикова в Новосибирске и «бывшего вице-президента левого толка» Александра Руцкого в Курске.

В Пскове оппозиционному претенденту и «давней занозе Кремля» Льву Шлосбергу не хватило 8 подписей (из 157 возможных) после того, как администрация губернатора и «Единая Россия» оказали на муниципалов «колоссальное давление». Губернатор Андрей Турчак называл Шлосберга «предателем» за то, что тот выступал резко против «путинской войны на Украине». «Даже после отстранения от выборов Шлосберг продолжил борьбу: именно его газета в конце августа впервые подтвердила присутствие регулярных российских войск на Украине, разоблачив ложь Путина о “гражданском конфликте”», - отмечает автор статьи. 29 августа Шлосберга жестоко избили неизвестные; теперь он в больнице, где лечится от тяжелой травмы головы и частичной потери памяти.

«Драконовские требования о подписях» в Москве не позволили попасть в списки для голосования почти всем независимым кандидатам. Те немногие, которым удалось «дойти до финиша», теперь подвергаются травле со стороны властей, сообщает автор статьи. «Результатом станет то, что город, где десятки тысяч человек вышли на улицы против путинского правления в 2011-2012 годах и где лишь год назад около 30% проголосовало на мэрских выборах за оппозиционного лидера Алексея Навального, получит Думу, штампующую законы».

В результате «Единая Россия» одержит «еще одну пиррову “победу на выборах”». «Очевиден вопрос – не столько для Кремля, сколько для его публичных апологетов, в том числе и на Западе: стало бы по-настоящему популярное правительство настолько пугаться конкуренции, что оно оставляло бы российский народ без выбора на избирательных участках?» - заявляет World Affairs.

Фото: AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV