Джон Керри: Крушение авиалайнера на Украине – «момент истины» для России

Как заявил американским СМИ Джон Керри, у США есть ряд доказательств причастности России к крушению авиалайнера на Украине. Он также отметил, что эта трагедия - «момент истины» для России. Госсекретарь уверен, что президент Путин должен использовать свое влияние на ополченцев, чтобы они перестали препятствовать расследованию катастрофы.

Госсекретарь Джон Керри в воскресенье выступил в многочисленных политических ток-шоу, чтобы сделать заявление по поводу конфликта на Украине, сообщает The Washington Post. Крушение самолета Малайзийских авиалиний – это «момент истины» для России, и президент Владимир Путин должен был «использовать все свое влияние», чтобы обеспечить безопасность расследования инцидента, считает Керри.

Заявление Керри в значительной мере основывалось на представлении улик, которые, как убеждены США, уже существуют, отмечает Washington Post. Некоторые русские, по утверждению Керри, «являются лидерами сепаратистов», они «обучали сепаратистов, поддерживали сепаратистов и до сих пор публично не призвали сепаратистов сложить оружие или способствовать разрешению конфликта».

Также госсекретарь США указал на то, что атака велась с применением ЗРК «Бук», причем ополченцы получили его за считаные часы до того, как был сбит самолет, подчеркивает автор статьи.

«Абсолютно ясно, что этот ракетный комплекс был переправлен в руки сепаратистов из России», - заявил Керри.



По его словам, США засекли запуск ракеты с территории, находящейся под контролем ополчения, во время крушения авиалайнера, а следом за инцидентом руководитель «сепаратистов» «хвастался в социальных сетях, что они сбили транспортный самолет. А потом, когда люди узнали, что это был пассажирский авиалайнер, то сообщение было удалено».

Washington Post цитирует высказывание Керри, согласно которому у США также имеется «видеозапись, показывающая, как ракетный комплекс перемещается обратно по той территории и через границу с Россией, и как минимум одна из ракет отсутствует».

Однако, как он продолжил, этого доказательства недостаточно. Отчасти потому, что место крушения было дискредитировано: «пьяные солдаты сепаратистов кучами сваливали тела в грузовики».

«Нам нужно расследование, не перечисление уже известных фактов госсекретарем, а дальнейшее расследование с международными следователями и грамотным персоналом, – отметил Керри. – С людьми, которые смогут собрать доказательства вместе и сделать соответствующие выводы, так чтобы нам не приходилось тыкать пальцем, ссылаясь на чужие слова».

Что касается вопроса об эффективности существующих санкций, Washington Post приводит следующее высказывание Джона Керри: «Что мы делаем сейчас, так это пытаемся помочь нашим европейским коллегам. … 4% российского торгового оборота составляет торговля с США, 50% – с Европой. Поэтому мы стараемся подбодрить наших европейских друзей, чтобы они осознали, что это сигнал к пробуждению, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в вопросе об ужесточении санкций».

Как сообщает издание, Керри также беседовал со своим российским коллегой: «Вчера у нас была дискуссия с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это был прямой и трудный разговор. Посмотрим, будет ли он иметь какие-либо результаты».

Кроме того, отмечает Washington Post, Керри озвучил, что, по его мнению должна, сделать Россия: Путину следует публично призвать ополченцев к прекращению боевых действий, «он должен обратиться к сепаратистам и убедить их освободить заложников, которых они взяли. Он должен поощрить их немедленно включиться в политический процесс, который мог бы принести мир в этот регион».

Фото: JOE KLAMAR / AFP