Vice News: Киев объявил «мир», чтобы «облагородить» карательную операцию

«Мирный» план Порошенко на самом деле таковым не является, пишет Vice News. Он предполагает одностороннее прекращение огня, а любой выстрел со стороны ополченцев будет расцениваться как нежелание установить мир. Украинским военным это даст право ужесточить операции, причем с чувством «морального превосходства», объясняет издание.

Президент Украины Петр Порошенко объявил об одностороннем прекращении огня и представил мирный план из 14 пунктов по урегулированию ситуации на востоке страны. Но этот план на самом деле не предполагает осуществления этих пунктов, пишет Vice News.

Первый признак того, что прекращение огня долго не продержится, это то, что оно одностороннее. Это означает, что ополченцы, с которыми воюет украинская армия, на самом деле не соглашались на него. Поэтому приказывая прекратить огонь, Порошенко как бы делает оговорку: «Можете продолжать стрелять».

Вот как звучит первое предложение: «Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на востоке государства, которое продлится с 22:00 20 июня до 10:00 27 июня». Отлично, но внизу написано мелким шрифтом: «В случае если будет совершено вооруженное нападение на украинские подразделения или мирное население, наши военные откроют огонь».

Порошенко гарантировал безопасность тем, кто участвовал в переговорах, и обещал не преследовать в уголовном порядке тех, кто сдаст оружие. Только вот никто из повстанцев не участвовал в переговорах, а иммунитет от преследования гарантирован тем, кто не совершал «тяжких преступлений», отмечает издание.

«Так почему же Порошенко объявил это перемирие, в котором повстанцы никак не участвовали и которое Кремль уже назвал «ультиматумом»?», - задается вопросом автор статьи.

Украина не контролирует границу с Россией и обвиняет Москву в продаже оружия и отправке наемников на Восточную Украину. Министр внутренних дел Украины написал недавно на своей странице в Facebook, что на Украине был захвачен российский БТР, который по документам принадлежит российской воинской части. Вот почему четвертый пункт мирного плана, который призывает к созданию 10-километровой буферной зоны вдоль границы, выглядит больше как военная цель, нежели как знак мира, полагает Vice News.

В то же время Россия неоднократно призывала Украину прекратить огонь и оттянуть войска с востока страны, чтобы спасти жизни мирного населения и повстанцев, которые, как считает Москва, имеют законные основания для претензий к киевским властям. Подобное поведение помогает России выиграть «пропагандистскую войну» если не на Украине и за границей, то у себя в стране, полагает издание.

Мирный план Порошенко – это попытка подняться в глазах собственного народа и международного сообщества. Сейчас любой выстрел против украинских войск будет означать нежелание ополченцев дать шанс на мир, объясняет Vice News.

Поэтому не стоит ожидать, что на Восточной Украине скоро установится мир. Вероятнее всего, украинские военные ужесточат операции против повстанцев, причем с чувством морального превосходства, заключает издание.

Фото AFP PHOTO/ SERGEY BOBOK