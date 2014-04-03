Сотрудникам НАСА запретили общаться с коллегами из России

Правительство США приостанавливает сотрудничество с Россией в космической сфере, сообщает The Washington Post. Эти меры включают, в том числе, поездки сотрудников агентства в Россию, двусторонние встречи, теле- и видеоконференции и переписку по электронной почте. За рамками санкций остается только МКС, которую американцы делят с россиянами.

Мирное сотрудничество России и США в космосе в 1990-е и 2000-е годы стало отражением перехода держав к средствам дипломатии. И еще в начале марта этого года глава НАСА Чарльз Болден восторженно отзывался о текущем состоянии дел с Москвой и заявлял, что ему с его российскими коллегами удалось преодолеть напряженность в двусторонних отношениях из-за кризиса на Украине. Тогда деятельности МКС ничто не угрожало; однако, видимо, теперь позиция НАСА кардинально изменилась, пишет The Washington Post.

Внутренний циркуляр американского космического агентства, опубликованный сначала на сайте SpaceRef, предписывает всем сотрудникам прекратить любую коммуникацию с российскими коллегами, сообщает The Washington Post. Согласно этому документу, подлинность которого позже подтвердил пресс-секретарь НАСА Дэвид Вивер, правительство США, ссылаясь на нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, приостанавливает все связи с представителями российского правительства. Сюда входят любые поездки сотрудников агентства в Россию, двусторонние встречи, теле- и видеоконференции и переписка по электронной почте.

Заморозка сотрудничества не касалась только космонавтов, разделяющих с российскими коллегами Международную космическую станцию, подчеркивает американское издание.

Американские космические миссии, впрочем, активно используют российские технологии, как, например, двигатели российского производства в ракетах-носителях «Атлаc-V». Однако, несмотря на это, после публикации циркуляра НАСА опубликовало официальное заявление, которое указывает на поворот в космической политике США.

«Принимая во внимание продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, НАСА приостанавливает большинство текущих проектов сотрудничества с Российской Федерацией. НАСА и «Роскосмос» продолжат, тем не менее, совместно обеспечивать безопасность и поддерживать функционирование Международной космической станции. НАСА намерено прицельно сосредоточиться на осуществлении плана вернуть запуск пилотируемых космических полетов на территории Америки и прекратить таким образом нашу зависимость от России в сфере запуска таких полетов», - говорится в заявлении.

Учитывая урезание госбюджета, НАСА рассчитывает начать запуски с территории США в 2017 году. В связи с этим администрация США призывает Конгресс также вернуться к тому, чтобы вкладывать деньги в Америку, а не «посылать миллионы долларов россиянам», сообщает The Washington Post.

Комментарии читателей на сайте The Washington Post:

Markdonner: Даже НАСА ненавидит демократию. Но если подумать, это и неудивительно – любая организация, связанная с правительственной мафией США/НАТО, принимает участие в их войне против демократии. Посмотрите, скольким слепым овцам промыло мозги правительство США, которое любит разжигать войны и нелегально вторгаться в другие страны. Они готовы демонизировать любого, на кого укажет американское правительство. Народ Крыма проголосовал. Смиритесь с этим и залезьте обратно в свои норы.



Northcarolinafun: Какие у нас классные руководители исполнительной власти! 4 марта НАСА заявляет, что наши отношения с представителями космического агентства России в полном порядке, и такие заявления повторяются после взятия Путиным Крыма. Теперь же, внезапно – никаких контактов между США и Россией по космосу, кроме как на МКС. Конечно, НАСА последовало указанию Белого дома и прервало отношения с коллегами. Почему руководство страны больше не придерживается осмотрительно принятых решений, как реагировать на ситуацию? Неудивительно, если Путин решит, что Обама на все его дальнейшие шаги будет так же неопределенно отвечать, как и в вопросе космического сотрудничества.

Western: Дорогое НАСА, ПОРА ПОВЗРОСЛЕТЬ. Искренне ваш, весь мир.

Leisureguy: Кажется, это очень глупый приказ. Чем нам может навредить, что мы продолжаем с ними говорить? А если и вредит, то не вредит ли в равной степени и им? Не равен ли ущерб и тем, кто отказывается говорить, и тем, кто говорит? Кто вообще это придумал? Явно не те, кто действительно находятся в центре событий.



Фото: Joel Kowsky / NASA / AFP