WT: Путин считает Медведева политиком второго сорта

Когда Путина попросили ответить на вопрос, кого, по его мнению, можно считать российской политической фигурой №2, он назвал несколько имен и лишь в конце упомянул Дмитрия Медведева. The Washington Times считает, что таким образом президент дал понять премьеру, что больше не видит в нем политика первого сорта.

«На вопрос о том, кто является политиком номер два в России, Владимир Путин ответил, назвав несколько кандидатур. Среди них были лидер коммунистической партии, эксцентричный ультранационалист и лояльный член созданной Кремлем парламентской «оппозиции». Потом, как бы вспомнив, Путин вскользь упомянул о Дмитрии Медведеве, премьер-министре и экс-президенте, бывшим некогда «Робином» при «Бэтмене» в лице Путина», - пишет американское издание The Washington Times.

По мнению издания, такое упоминание больше звучало как оскорбление. The Washington Times вспоминает слова политического аналитика Михаила Ростовского. Он считает, что, таким образом, Путин дал Медведеву понять, что тот теперь стал второсортным, а то и третьесортным политиком.

Кроме того, издание отмечает, что на протяжении всей пресс-конференции Путин не называл премьера по имени, а упоминал его косвенно. «Это прием, который бывший агент КГБ обычно использует, обсуждая политических противников», - пишет The Washington Times.

Издание считает, что такой ответ Путина показал, насколько сильно упала репутация Медведева с момента, когда он занят президентское кресло. Он не смог провести каких-либо значимых реформ и под конец своего президентского срока даже признал, что скептики были правы, и он действительно не смог решить ни одной серьезной проблемы России.

После победы Путина на последних президентских выборах Медведев отошел на второй план. Многие считают, что его дни на посту премьер-министра уже сочтены. Недовольство Путина своим протеже связывают с поддержкой Медведевым протестного движения, возникшего после выборов 2011 года.

Медведев лишился не только поддержки Путина, но и симпатий населения, считает издание. Оно связывает это с тем, что россияне разочаровались в нем, поскольку он не смог изменить Россию.

«Для меня было очень символично, что на меня напали в правление Медведева. Я, как и многие, надеялся, что при Медведеве мы увидим другую Россию. Но Медведев цинично обманул наше доверие», - цитирует издание Олега Кашина, журналиста, на которого в 2010 было совершено нападение.

Впрочем, отмечает The Washington Times, нынешний премьер не отказался от президентских амбиций. Однако исследования, проведенные «Левада-Центром», показали, что лишь 1% населения готов отдать свой голос за Медведева.

Тем не менее его вряд ли отстранят от должности в ближайшее время, считает издание. Оно объясняет это тем фактом, что Путин старается избежать любых серьезных политических встрясок перед Олимпиадой в Сочи.

Политолог Станислав Белковский, считает, что Медведев – это отличный «козел отпущения» для Владимира Путина. На данный момент у президента России самый низкий рейтинг среди населения, и ему очень нужно найти «виноватого». «Медведев идеален как громоотвод для непопулярных решений», - считает Белковский.