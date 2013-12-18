Молдавия победила «алкогогльную зависимость» от России

Еще десять лет назад молдавские вина шли в основном в Россию, а теперь главный рынок сбыта - Евросоюз. Жесткие санкции Москвы, которая пыталась не допустить ассоциации Молдавии с ЕС, возымели обратный эффект: Кишинев еще больше утвердился в своем европейском выборе, пишет The New York Times.

Когда в российских магазинах исчезает молдавское вино, то дело ясное: Москва недовольна Кишиневом. Так уже было в середине 2000-х годов и так случилось этой осенью, пишет The New York Times. Причем оба раза – по приказу зорких российских санитарных инспекторов, которые, кажется, « острее чувствуют политические нюансы, чем химические примеси в алкоголе, особенно в свете наличия опасного для жизни и легкодоступного русского самогона ».

Однако Молдавия «отважилась навлечь на себя» гнев России соглашением об ассоциации с ЕС и усвоила из этого ценный урок. «Нам нужно разговаривать с русскими твердо. Нельзя быть робким и создавать о себе впечатление, что тебя можно запугать. Любое проявление слабости берется на заметку и ставит тебя в более сложное положение», - рассуждает посол Молдавии во Франции Олег Серебрян.

Урок этот не только дипломатический, но и экономический, отмечает американское издание. Если во время первого эмбарго в 2006 году Россия покупала 80% молдавского вина, то сегодня ее доля составляет только 25%. Поворотный момент случился в 2009 году, когда крупнейшим рынком молдавского экспорта вместо России стал ЕС. Серебрян комментирует это так: «Это была насильственная диверсификация: они вынудили нас стать независимыми».

Этот итог стал полной противоположностью тому, чего добивается Москва. The New York Times напоминает, что в этом году она также накладывала эмбарго на шоколад из Украины, сыр из Литвы и вина из Грузии, чтобы повлиять на ход переговоров Евросоюза со своими восточными соседями.

В отличие от более крупной и более раздробленной Украины, где сейчас проходят протесты против отмены соглашения об ассоциации с ЕС, в Молдавии, согласно недавним опросам, 60% населения выступает за этот документ. Поэтому правительству, которое состоит из «коалиции с недвусмысленным названием «Альянс за европейскую интеграцию», ничего не оставалось, как сдержать свое слово», сообщает газета.

Несмотря на угрозы Дмитрия Рогозина о «трудной зиме», которая может ждать Молдавию, Кишинев старается не портить отношений с Россией. Так, во время «винного эмбарго» он предпочел не подавать жалобу в ВТО, а вести переговоры напрямую с Москвой, отмечает издание.

Однако, по мнению Серебряна, «карательные торговые войны» Москвы создают «негативную мотивацию» в противовес «позитивной педагогике» ЕС. Действия России нелогичны и при этом не оказывают должного воздействия – ни в Молдавии, ни в Грузии, ни, судя по всему, на Украине, заключает The New York Times.