Дело Филина не сказалось на отношении москвичей к балету

Приговор Павлу Дмитриченко, организовавшему нападение на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина, не повлиял на отношение жителей Москвы к балету. Как сообщает ABC News, москвичи очень трепетно относятся к культуре и им важно то, что происходит на сцене, а не закулисная жизнь.

Меня зовут Дэн Клеффлер, Нью-Йорк, и это специальный репортаж ABC News Digital. Правосудие восторжествовало для художественного руководителя балетной труппы Большого театра, обожженного кислотой. Художественный руководитель всемирно известного Большого театра получил серьезные ожоги, пострадало его лицо, глаза и руки, причем совершил это один из его танцоров. Сегодня российский суд приговорил танцора к шести годам тюремного заключения, а его сообщников, которые и плеснули кислотой в лицо пострадавшему, – к десяти годам. Об этом нам расскажет корреспондент BBC Эмили Бьюкенен.

ЭМИЛИ БЬЮКЕНЕН, корреспондент: Московский Большой театр известен во всем мире. Судебное разбирательство, продолжавшееся в течение месяца, пролило свет на то, какая атмосфера царит за кулисами – ссоры и соперничество. Атмосфера настолько ядовита, что апофеозом всего стало ночное нападение на художественного руководителя театра.

В прошлом январе, когда Сергей Филин возвращался домой, когда мужчина в маске плеснул ему в лицо кислотой. Филин получил серьезные ранения лица и в результате частично ослеп. Заказчиком преступления оказался Павел Дмитриченко, звезда балетной труппы. Мотивом преступления, очевидно, стал конфликт из-за назначения на лучшую роль в балете. Дмитриченко и двух его сообщников отправили под суд и признали виновными.

Павел Дмитриченко заявил, что он не хотел, чтобы использовали кислоту. Мужчина, которого он нанял, чтобы «припугнуть» художественного руководителя, бывший заключенный Юрий Заруцкий, сказал, что он сам решил плеснуть кислотой в лицо Филину. Также перед судом предстал водитель.

Это беспрецедентный скандал, в котором замешана культовая балетная труппа и ее еще продолжает лихорадить. На этой неделе неожиданно, ничего не объясняя, уволился музыкальный руководитель.

Эмили Бьюкенен, BBC News.

Чтобы узнать об этом деле еще больше, корреспондент ABC Кирит Радиа приехал в Москву. Кирит, эта история действительно привлекла внимание общественности, во всемирно известном Большом театре артисты всегда боролись за лучшие роли. Но нападение на художественного руководителя действительно стало темой громких заголовков.

КИРИТ РАДИА, корреспондент: Да, такого, правда, никогда не происходило за всю историю Большого театра, которая насчитывает не одно столетие. Конечно, есть истории о том, как балерины из зависти вставляли иголки в платья других танцовщиц или подкладывали им разбитое стекло в пуанты. Но ничего подобного никогда не происходило, никогда не было подобного публичного скандала. И это всколыхнуло общественность в этом городе, где так любят балет. Все следили за тем, что сегодня происходило в суде.

Но что же стало катализатором этого нападения?

КИРИТ РАДИА: Павел Дмитриченко, которого обвиняли, а теперь признали виновным в преступлении, сказал, что жертва, художественный руководитель театра, не давал главные роли его подруге. Эта молодая балерина тоже выступает в Большом театре. Он говорит, что Филин не давал ей главных ролей, из-за того что она не заискивала перед ним или даже не давала взятки, которые он иногда требовал у других исполнителей. Так что, видимо, это своего рода месть.

Конкуренция так велика, что люди готовы пойти на что угодно, чтобы получить роль.

КИРИТ РАДИА: Месяц назад одна американская балерина по имени Джой Вомак – единственная американка, которая стала выпускницей престижной академии хореографии при Большом театре – рассказала, что однажды один из руководителей театра отвел ее в сторону и намекнул ей, что если она заплатит 10 000 долларов, то может рассчитывать на карьерный рост. Она обвинила его в вымогательстве. Так что подобные вещи в Большом театре происходят уже давно, некоторые танцоры заявляют, что ради определенной роли им приходилось спать с руководителями.

Другие говорят, что ради карьерного роста им приходилось давать взятки или искать покровителей. Так что, к сожалению, в Большом театре это уже давняя практика.

В результате нападения руководителю пришлось сделать множество операций, а что вы можете сказать о долгосрочном ущербе?

КИРИТ РАДИА: Ему пришлось поехать в Германию. По его подчсетам, пришлось сделать там более 20 операций. И это еще не все. Он говорит, что одному глазу частично удалось вернуть зрение, а вот с другим еще много проблем. Так что, по его словам, долгосрочный ущерб, несомненно, есть.

В данный момент он все еще является художественным руководителем балетной труппы?

КИРИТ РАДИА: Да, причем он весьма активен, и его недавнее возвращение, которое совпало с открытием нового сезона в Большом театре ранее этой осенью, было очень громким. Он говорит, что сохранит свою роль, возможно, откажется от постоянной активности, но будет участвовать в жизни театра.

А что насчет самой Москвы, как в городе на это отреагировали? Я хочу сказать, что из-за этого скандала, произошедшего в балетной труппе, Большой театр привлекает еще больше внимания.

КИРИТ РАДИА: Ну, это город, в котором любят свой балет. В котором люди все еще готовы стоять в очередях на двадцатиградусном морозе, чтобы попасть в музей или посмотреть пьесу. В этом городе очень трепетно относятся к культуре. Не думаю, что им нравится такое внимание. Им важнее то, что происходит на сцене, чем то, что за кулисами.

Их преданность не описать словами. О событиях в Москве нам рассказал корреспондент ABC Кирит Радиа. Спасибо, Кирит. Конечно, вы можете найти этот репортаж на нашем сайте abcnews.com. С вами был Дэн Клеффлер со специальным сообщением ABC News Digital.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2013 года.