Bloomberg: Приближенных Путина расселили по-сталински

В 1930-е годы Иосиф Сталин построил большой и роскошный жилищный комплекс для своего ближайшего окружения: чтобы вознаградить их и, в то же время, не спускать с них глаз. Позже он стал известен как «Дом на набережной». Почти такой же, только чуть меньше, создан и для соратников Владимира Путина, выяснил Bloomberg. Он расположен в Москве в Шведском тупике, и закрыт для простых москвичей.

Дом, расположенный по адресу Шведский тупик, 3 в Москве, находится под пристальной охраной российских государственных служб, пишет Bloomberg. Все дело в том, выяснило издание, что в числе его жителей много могущественных союзников Владимира Путина.

Среди них заместитель председателя правительства Игорь Сечин, вице-премьер Сергей Приходько, генеральный директор банка ВТБ Андрей Костин, министр иностранных дел Сергей Лавров, миллиардер Геннадий Тимченко и многие другие. Об этом автор статьи узнал от двух жителей дома, пожелавших остаться анонимными.

Две из тридцати квартир в этом доме пустовали около года. Эксперты называют их самыми дорогими в Москве: стоимость одной составляет 50 миллионов долларов, второй – 42 миллиона. «Такие цены защищают жителей от посторонних, – приводит Bloomberg слова Ольги Крыштановской, бывшего члена «Единой России». – Так к ним гарантированно не подселятся люди, которых они считают ниже рангом».

По мнению экспертов в области недвижимости, эти квартиры хорошие, но в них нет «ничего сверхъестественного», а цена на них завышена. Наиболее вероятные покупатели – те, кто желает жить поближе к российской элите. По мнению бывшего кремлевского советника Глеба Павловского, российская элита любит кучковаться, ограждаясь от остального населения. «Эта странная привычка происходит оттого, что они считают себя непризнанной знатью», - говорит он.

В комплексе есть центральный кондиционер, подземная парковка, сад со скамейками площадью 2 000 квадратных метров, фонтан и детская площадка. Все это можно разглядеть через трехметровый стальной забор. По периметру установлены видеокамеры. Фойе оформлено скромно, рассказал Bloomberg один бизнесмен, которому довелось там побывать. На первом этаже расположены кухня и бильярдная комната – чтобы гостей не нужно было вести в квартиры, отметил он.

Эта традиция, пишет автор статьи, уходит корнями еще в 1930-е годы. В 1931 году под присмотром помощника Сталина Генриха Ягоды, заселен 505-квартирный «правительственный дом», известный москвичам как «Дом на набережной». Здесь жили почти все советские чиновники и военные руководители, включая Георгия Жукова и Никиту Хрущева. Об этом изданию рассказала Ольга Трифонова, которая в настоящее время курирует музей, открытый в «Доме на набережной».

Комплекс, возведенный во времена, когда в Москве было очень трудно с жильем, довольно быстро стал самым престижным местом в столице после Кремля. Здесь был свой ресторан, спортивный зал, продуктовый магазин, детский сад, прачечная и круглосуточная медицинская служба.

Здесь хотели жить так сильно, что закрывали глаза на то, что каждая консьержка имела ключи от любой квартиры и активно шпионила за жителями. Не обращали внимания и на то, что почти треть жителей дома, продолжает Трифонова, стали жертвами сталинских репрессий.

«Многие стремились заполучить квартиру в этом доме, – говорит Трифонова. – Здесь были высочайшие стандарты комфорта, безопасности и инфраструктуры. И каждый житель был уверен, что заслужил все это».