Госдеп призвал вызволить мигрантов из российского рабства

Госдепартамент США опубликовал отчет, согласно которому Россия является одной из стран, где практически не борются с работорговлей. Особенно Госдеп волнует судьба рабочих-мигрантов, северокорейских лесорубов и жертв сексуальной эксплуатации, пишет Washington Post.

Согласно ежегодному отчету Госдепартамента США Россия вошла в список стран, в которых практически не борются с работорговлей, – наравне с Китаем и Узбекистаном. Об этом сообщает The Washington Post.

РФ оказалась в группе стран третьего уровня, в которых, как сказано в документе, «власти полноценно не внедряют минимально необходимые стандарты борьбы с торговлей людьми и не предпринимают для этого достаточных усилий».

Публикации данных предшествовали напряженные внутренние дебаты в недрах Госдепартамента, пишет The Washington Post. Некоторые американские чиновники опасались, что это может вызвать недовольство России и поставить под угрозу сотрудничество между двумя странами. Однако укрытие подобной информации исказило бы результаты рейтинга и сослужило бы плохую службу россиянам, отмечает автор статьи.

В отчете приводятся данные об эксплуатации россиянами мигрантов в сфере строительства, производства, сельского хозяйства и бытовых услуг. Подневольным можно назвать и труд граждан Северной Кореи, которые работают на дальневосточных лесозаготовках. Кроме того, отчет предоставляет подробную информацию о широко распространенной торговле сексуальными услугами, в которой участвуют российские женщины и дети, - как в своей стране, так и за рубежом.

Однако, несмотря на то что подобные серьезные правонарушения происходят в стране все чаще, суды практически бездействуют, пишет журналист. А между тем Владимир Путин притесняет НКО, которые ищут возможности помочь жертвам работорговли, и запрещает иностранцам усыновлять российских сирот, являющихся ее потенциальными жертвами.

По закону Соединенные Штаты имеют право не предоставлять странам третьего уровня экономическую помощь, информирует The Washington Post. Правда, Обама может не воспользоваться этим правом и не применять подобные санкции.

В любом случае чиновники были совершенно правы, решив опубликовать отчет, считает автор статьи. Дело вовсе не в том, что Россия не способна бороться с работорговлей – просто власти остаются равнодушными к этой проблеме и не считают ее решение приоритетным. Именно поэтому в 21 веке мы все еще говорим о рабстве, которое было распространено целых два века назад, замечает журналист.

То, что Россия вошла в список стран третьего уровня, лишь очередной раз доказывает, что правительство страны не стремится следовать нормам, принятым во всем мире. Тем самым оно наносит вред собственным гражданам, делает вывод автор статьи.