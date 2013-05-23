Правоверные Дагестана не видят в Царнаеве преступника

За год до того, как Тамерлан Царнаев совершил теракт в Бостоне, он провел шесть месяцев в Дагестане – на родине его предков по материнской линии. Многие из тех, кто видел Царнаева в этот период, запомнили его как веселого, жизнерадостного человека без экстремистских наклонностей, сообщает Voice of America.

Новости о терактах в Бостоне облетели весь мир. Отозвались они и в Дагестане, российской республике на берегу Каспийского моря с преимущественно мусульманским населением. В прошлом году Тамерлан Царнаев – старший из двоих братьев, подозреваемых в совершении терактов в Бостоне, – посетил Дагестан.

Во время поездки Царнаев большую часть времени провел в Махачкале со своим отцом. Молиться ходил недалеко от дома – в консервативную мечеть Аль-Надирия, которая была названа по имени своего основателя, убитого десять лет назад.

Хассан Махоммедович – действующий имам – не помнит Царнаева. По его словам, прихожане хотят жить по законам шариата, но выступают против насилия.

ХАССАН МАХОММЕДОВИЧ, имам: Экстремический... у нас еще этого нету. Еще ни один человек... никакие такие экстремистские положения в нашей мечети мы не знаем. Все у нас порядочные, очень послушные, умные, грамотные, настоящие, истинные мусульмане.

Один из прихожан мечети, который захотел остаться неназванным, сказал, что, по его мнению, Царнаева подставили американские спецслужбы.

Это мнение распространила мать Царнаева – Зубейдат. Позже она заявила журналистам, что ее сын находился под сильным влиянием своего кузена, Магомеда Карташова, который возглавляет «Союз справедливых» – прошариатскую группу в городе Кизляр.

Журналисты «Голоса Америки» пообщались с одним из лидеров этой организации Расимом Ибадановым. Он помнит Царнаева счастливым человеком с хорошим чувством юмора.

РАСИМ ИБАДАНОВ, один из лидеров «Союза справедливых»: Когда мы узнали первые источники, что это Тамерлан Царнаев, то для нас, конечно, это был шок.

Он уточнил, что его организация ратует за законы шариата, но не поддерживает насилие.

РАСИМ ИБАДАНОВ: Мы говорим: да, мы хотим жить в шариатском обществе. Но мы сегодня не призываем к какой-то дестабилизции, к свержению власти, к каким-то другим экстремистским, террористическим действиям. Мы просто высказываем свое мнение.

Поговорить с самим Карташовым не удалось. Как сообщил его адвокат, он находится в тюремной больнице после того, как был избит полицейскими во время ареста.

Ибаданов говорит, что полиция арестовала человека, не имеющего отношения к насилию, и теперь заявляет, что он был радикальным наставником для Царнаева.

РАСИМ ИБАДАНОВ: Конечно, его пытаются как-то дискредитировать, указать, что это какой-то непонятный экстремист, что он повлиял на радикализацию Тамерлана Царнаева.

Атаки экстремистов и контртеррористические операции проходят в Дагестане еженедельно. На обратном пути из Кизляра в Махачкалу – село Чиркей. В августе прошлого года здесь террорист-самоубийца взорвал себя и еще шестерых человек, в том числе и самого почитаемого умеренного мусульманского лидера.

Дальше – город Буйнакск, где всего за несколько часов до приезда съемочной группы «Голоса Америки» в полицейской машине были убиты сотрудник правоохранительных органов и мирный житель. Перед этим в рамках контртеррористической операции был взорван дом, где, по мнению полиции, жили подозреваемые в экстремизме.

Зарема Багавотдинова возглавляет местную консервативную мусульманскую правозащитную организацию.

ЗАРЕМА БАГАВОТДИНОВА, правозащитница: Мне звонят и говорят, что у них обыск. Потом где-то в половине двенадцатого мне позвонили и сказали, что обнаружено якобы взрывное устройство, которое не смогли обезвредить и взорвали вместе с домом.

По мнению аналитиков, Царнаев приехал в Махачкалу из Бостона с радикальными взглядами, которые он почерпнул из Интернета. В Дагестане он увидел, что некоторые пытаются решать религиозные и политические вопросы при помощи бомб.

Дата выхода в эфир 21 мая 2013 года.