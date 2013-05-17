Израильский спецназ вторгся на территорию Сирии

Силы специального назначения Израиля уже действуют на территории сопредельного государства, выполняя военные задачи. Их цель - обезопасить границы страны от нападения боевиков с сирийской территории. Об этом в эксклюзивном репортаже сообщает американский телеканал Fox News.

Президент Обама вновь сделал воинственное заявление по поводу применения химического оружия в Сирии. Он отметил, что его администрация сделает все возможное для смены режима.

БАРАК ОБАМА, президент США: Мы продолжим работать над тем, чтобы избавить Сирию от тирании Асада. За целостность страны с учетом всех этнических и религиозных групп. И за то, чтобы сделать ее источником стабильности, а не экстремизма.

В эфире эксклюзивный репортаж Fox. В него включены как видео, так и графика. Израильские войска перешли границу с Сирией. Об их задании расскажет корреспондент Леланд Виттерт.

ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ, корреспондент Fox News: Это поле боя. С левой стороны деревня повстанцев, с правой – проправительственная деревня. Они весь день обмениваются минометным огнем.

Это поможет понять географию: две деревни расположены всего в нескольких сотнях ярдов от границы с Израилем. Можно увидеть пограничную дорогу. Наши видеокамеры впервые засняли израильских коммандос, возвращающихся с задания из Сирии. Израильтяне очень обеспокоены экстремистскими группировками, особенно связанными с «Аль-Каидой», которые пользуются беспорядками в Сирии, чтобы напасть на еврейское государство. Власти говорят, что они намерены сделать все необходимое, чтобы это предотвратить.

Как сообщается в последних репортажах из Сирии, многие повстанцы массово дезертируют в радикально настроенные группировки. Сегодня появилось неподтвержденное видео, в котором показано, как боевики из связанной с «Аль-Каидой» террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» убивают военнопленных. После казни они восхваляют Аллаха.

Однако еврейское государство не рискует. Впервые за 40 лет Израиль разместил артиллерию, чтобы показать, что готов при необходимости нанести молниеносный ответный удар. Менее чем за 2 недели до этого израильские реактивные самолеты разбомбили военные объекты в Дамаске. Власти предупредили, что продолжат бомбардировку, если Сирия не прекратит поставки продвинутого иранского оружия исламистской партии «Хезболла».

ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ: За последние несколько недель Израиль укреплял свои позиции тяжелым вооружением. Этот танк «Меркава» прибыл только что. Фактически израильское соглашение о прекращении боевых действий с Сирией было нарушено, учитывая последние развития событий на сирийско-израильской границе.

Леланд Виттерт, Fox News.

Дата выхода в эфир 17 мая 2013 года.