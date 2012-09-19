Fox News Оригинал

Российская подлодка укрепит безопасность Ирана

Власти Ирана спустили на воду российскую подводную лодку. Как сообщает Fox News, Тегеран направил субмарину в Персидский залив, где в данный момент США проводят военно-морские учения.

Последние новости на канале Fox News. Сообщается, что Иран направил в Персидский залив российскую подводную лодку.

Эта субмарина, которая выглядит примерно вот так, была спущена на воду спустя всего несколько дней после того, как США начали военно-морские учения в близлежащих водах.
 
Верховный лидер Ирана заявил, что не собирается вторгаться на территорию других стран. Однако он отметил, что необходимо «модернизировать вооруженные силы, чтобы никто не смог взять укрепленную крепость Ирана».   
 
Дата выхода в эфир 18 сентября 2012 года.
 

 

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Fox News США Северная Америка
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