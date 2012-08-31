Современная Америка позволяет России и Китаю слишком много

При Рональде Рейгане США диктовали СССР условия на мировой арене, считает писатель Гордон Чанг. Теперь же Америка ослабила позиции и мирится с авторитаризмом России и Китая, сообщает Fox News. Чтобы восстановить лидирующие позиции сегодня, администрации нужно для начала привести в порядок экономику США, как в 80-х это сделал Рейган.

Гордон, я бы хотела начать с вас. Вы сказали, что Кондолиза Райс и Джон Маккейн произнесли прекрасные речи. По-вашему, они говорили очень хорошо. Но вместе с тем они выразили общепринятую точку зрения, а это не то, что нам сейчас нужно. Так что же, по-вашему, сейчас нужно стране?

ГОРДОН ЧАНГ, писатель: Что ж, я думаю, что нам нужно немного политики Рональда Рейгана. Потому что Рейган говорил, что мы не обязаны принимать Советский Союз. Но сегодня мы принимаем авторитаризм и в России, и в Китае. И нынешняя администрация, как и предыдущая, не просто проявляет толерантность к этим двум странам, но и частично передает им свои внешнеполитические полномочия. Так что не надо удивляться тому, что худшие представители международного сообщества вроде Ирана и Северной Кореи чувствуют полную свободу и безнаказанность.

Кейт, вы ведь работали с Рональдом Рейганом. Что вы думаете по поводу высказывания Гордона? Сильно ли отличается политика той администрации от того, что предлагает Республиканская партия на нынешней конвенции?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, аналитик Fox News по вопросам национальной безопасности: Ну, первое, что Рейган осознал, когда был избран на первый срок в 1980 году, - что ему нужно привести в порядок экономику, что он и сделал. На это ушло четыре года, но экономика возродилась, хотя в 1979 году она была в куда более худшем положении, чем сегодня.

И вот когда экономика была приведена в порядок, можно было говорить о разрушении Советского Союза и победе в холодной войне без единого выстрела. Так что я думаю, что, если нет нужного рычага воздействия, его нужно создать. Рейган понимал, что у него этого рычага нет, и поэтому нам нужно было его создать. Хотелось бы верить, что губернатор Ромни это понимает.

Дата выхода в эфир 30 августа 2012 года.