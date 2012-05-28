Россия поддерживает Асада вопреки всему

Глава британского МИДа Уильям Хейг назвал массовое убийство безоружных людей в сирийской Хуле ужасающей жестокостью. Оппозиционные группы винят в резне проправительственные силы, однако Россия склонна доверять версии режима Асада, который утверждает, что это дело рук террористов.

Эта одномесячная девочка выжила в резне, а ее мать - нет. Организация Объединенных Наций увеличила список жертв до более 100, в их числе 32 ребенка младше 10 лет. Британские чиновники назвали нападение в Хуле ужасающей жестокостью.

УИЛЬЯМ ХЕЙГ, министр иностранных дел Великобритании: Нам в британском правительстве и во всем международном сообществе просто дурно от того, что мы увидели за последние пару дней. В особенности, от смерти более ста безоружных мужчин, женщин и детей.

Правительство Сирии сегодня категорически отвергло, что в кровопролитии виновны его силы, осуждая в убийстве террористов. Могущественный союзник Сирии, Россия, вновь поддержала правительственную версию событий, но наблюдатели ООН сегодня подтвердили, что в этом районе производился артиллерийский и танковый обстрел.

По словам активистов, атаки начались после антиправительственного протеста в пятницу. Сирийские вооруженные силы стали обстреливать жилые районы. Затем, по словам оппозиционных групп, секретное проправительственное военизированное формирование шабиха штурмом взяло деревню и начало убивать женщин и детей дом за домом. Когда прибыли наблюдатели ООН, они нашли десятки тел и разъяренных жителей.

Ожидается, что спецпосланник ООН Кофи Аннан вернется в Дамаск на этой неделе. На данный момент в его силах лишь вновь попросить о прекращении насилия.

Чарли Д’Агата, CBS News, Лондон.

Дата выхода в эфир 27 мая 2012 года.