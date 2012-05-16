Российская «рокировка» перед саммитом G8

Вступивший в должность президента России Владимир Путин отказался от поездки на саммит стран «восьмерки». Он заявил о том, что у него есть дела в Москве. Вместо себя российский лидер отправил экс-президента и нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Европейский долговой кризис и его возможный эффект на мировую экономику станут главными темами на повестке дня лидеров стран «Большой восьмерки», когда они съедутся на саммит «восьмерки» в загородную резиденцию американского президента в Кэмп-Дэвиде. Новый президент Франции Франсуа Олланд также примет участие в саммите и посетит Белый дом.

Некоторые эксперты ожидают, что лидеры «восьмерки» выступят за кардинальные изменения в европейской экономике, переживающей трудный период, но не то, что США поддержат планы по спасению экономики.

Саймон Джонсон из вашингтонского Института международной экономики Петерсона утверждает следующее.

САЙМОН ДЖОНСОН, Институт международной экономики Петерсона: Американская экономика выглядит довольно сомнительно. Ее выздоровление идет с трудом. Если у европейских стран имеется крупная задолженность и/или налицо катастрофа на финансовом рынке, это плохо скажется на переизбрании Барака Обамы в качестве президента.

Одного из лидеров «восьмерки» не будет в Кэмп-Дэвиде. Недавно ставший президентом России Владимир Путин заявил, что у него дела в Москве. Вместо него на саммит отправится экс-президент и нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Одним из главных вопросов на повестке дня саммита «восьмерки» станет продовольственная безопасность стран Африки. Ожидается, что президент Обама объявит план по улучшению развития сельского хозяйства в регионе. На саммит президент США пригласил лидеров Бенина, Эфиопии, Ганы и Танзании.

Кристин Веддинг из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований утверждает...



КРИСТИН ВЕДДИНГ, Центр стратегических и международных исследований, Проект «Глобальная продовольственная безопасность»: Продовольственная безопасность всегда была краеугольным камнем внешней политики президента Обамы. Пригласив на саммит четырех африканских лидеров, Обама хочет привлечь внимание к американским инвестициям в Африку и успехам, которых мы уже добились.

В 2009 году администрация Обамы взяла на себя обязательство по претворению в жизнь программы долговременного развития сельского хозяйства и обеспечения глобальной продовольственной безопасности стоимостью в 3,5 миллиарда долларов, рассчитанной на три года.

Кристин Веддинг ожидает, что США будут искать на саммите новых инвесторов в эту программу.



Несколько из лидеров «Большой восьмерки» сразу же после Кэмп-Дэвида отправятся в Чикаго на саммит НАТО.

Дата выхода в эфир 15 мая 2012 года.