CNN USA

Часы добавят забот публичным персонам

В последнее время политики и священнослужители подвергаются критике за ношение дорогостоящих часов. В частности, в недавних «часовых» скандалах оказались замешаны президент Франции Николя Саркози и патриарх Кирилл. По мнению ведущего CNN Фарида Закарии, теперь публичным персонам придется следить не только за своими словами…

У политиков появилась новая забота. Сейчас им нужно следить не только за тем, с кем они общаются, что говорят и какие обещания дают, при этом их не выполняя, но и за тем, что они носят на запястье.

 
Возьмем, к примеру, Николя Саркози, когда он пожимает руки своим сторонникам. Вроде бы стандартная политическая практика, которая, однако, обернулась скандалом из-за пустяка. Видите, на этой фотографии у него на руке часы, а на этой, сделанной немного позже, у него их нет. Что же произошло?
Он снял часы и положил их в карман. Во французской прессе сразу же начали говорить о том, что он, может быть, опасался, что их кто-то украдет, или, что его подвергнут критике за то, что они стоят семьдесят пять тысяч долларов. Что ж, критике его подвергли.
 
А вот еще один неприятный случай, произошедший в России. Похоже, что Русская Православная Церковь с помощью Potoshop «стерла» с руки патриарха часы стоимостью тридцать тысяч долларов. Однако они не подумали об отражении от этих часов. Промашка!
 
А в Китае нужно быть особенно осторожным. Там живет блогер, который ищет в Интернете снимки политиков и, как ни странно, монахов, чтобы выяснить, какие часы они носят, и насколько их цена превышает годовой заработок этих людей.
 
Его сайт, естественно, частенько закрывают цензоры китайского правительства.
 
Материал предоставлен CNN USA.
Перевод выполнен RT.
 
Дата выхода в эфир 22 апреля 2012 года.   

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN USA США Северная Америка
теги
Николя Саркози патриарх Кирилл Россия Франция часы
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