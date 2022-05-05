Эксперт ФНЭБ Митрахович высказался о вероятности отказа Европы от российского газа

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о вероятности отказа Европы от российского газа.
Эксперт ФНЭБ Митрахович высказался о вероятности отказа Европы от российского газа
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что глава компании OMV Альфред Штерн правильно сказал, что отказ от российского газа будет слишком болезненным для Австрии.

«Если компания откажется платить за газ из России по предложенной Москвой схеме — не потому, что она этого не хочет, а потому, что её заставляет национальное правительство и Еврокомиссия, — тогда где-нибудь в конце мая возможна остановка поставок газа хотя бы на какой-то срок», — предположил Митрахович.

Как считает эксперт, Еврокомиссия усугубляет ситуацию из-за планов по введению нефтяного эмбарго.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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