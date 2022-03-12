В Краснодарском крае разработают план поддержки экономики региона

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать план поддержки и развития экономики региона «в новых условиях» до 15 марта.
В Краснодарском крае разработают план поддержки экономики региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«У региона есть опыт антикризисной работы в условиях пандемии коронавируса. Принятые тогда нестандартные меры позволили быстро восстановить экономику края и добиться её роста на 8,5% по итогам 2021 года», — отметил Кондратьев.

Также стало известно, что в Тамбовской области прошло заседание оперативного штаба по реализации национальных проектов. Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В 2022 году в регионе на реализацию нацпроектов планируют направить около 10 млрд рублей. В настоящее время в области кассовый бюджет исполнен на 9%, или 893 млн рублей.

Ранее сообщалось, что туротрасль Ярославской области получит поддержку в рамках нацпроекта.

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