Туротрасль Ярославской области получит поддержку в рамках нацпроекта

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Гостинично-туристическая отрасль Ярославской области получит поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Туротрасль Ярославской области получит поддержку в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду туристические объекты, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать в течение пяти лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Решение направлено на поддержку инвестиций в развитие отраслевой инфраструктуры. Это особенно важно в условиях высокого спроса на внутренний туризм и активного интереса рынка к Ярославской области», — отметил зампредседателя правительства региона Максим Авдеев.

По сообщениям интернет-издания argumenti.ru, в Челябинской области заявили о намерении развивать туристическую инфраструктуру.

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