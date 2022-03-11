Туротрасль Ярославской области получит поддержку в рамках нацпроекта

Гостинично-туристическая отрасль Ярославской области получит поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду туристические объекты, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать в течение пяти лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Решение направлено на поддержку инвестиций в развитие отраслевой инфраструктуры. Это особенно важно в условиях высокого спроса на внутренний туризм и активного интереса рынка к Ярославской области», — отметил зампредседателя правительства региона Максим Авдеев.

По сообщениям интернет-издания argumenti.ru, в Челябинской области заявили о намерении развивать туристическую инфраструктуру.