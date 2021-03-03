В ФРГ заявили об оптимизме в вопросе «Северного потока — 2» из-за Байдена

Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен заявил о возросшем оптимизме в решении вопроса газопровода «Северный поток — 2» после прихода в Белый дом США Джо Байдена.

Как сообщает РИА Новости, он также отметил, что ему жаль, что данный проект формирует немецко-американские и даже европейско-американские отношения.

«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнёров, которые захотят работать с нами и ещё раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток — 2» увеличивает нашу зависимость», — заявил он.

Вместе с этим Аннен добавил, что в настоящий момент Германия находится в фазе «энергетического перехода». Отказ страны от угля и атома в пользу возобновляемых источников подразумевает, что Германии газ необходим в качестве переходного источника энергии.

«Я считаю, что нужно быть реалистичными. Но мы полагаем, что у нас (в Германии. — RT) на протяжении многих лет была хорошая политика, которую упустили из внимания из-за политической линии, усложнившей ситуацию. Поэтому давайте подождём. Но я более оптимистичен, чем год назад», — заключил он.

Ранее правительство Германии назвало американские санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» вмешательством в суверенитет ЕС.