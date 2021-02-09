В Крыму заявили о росте числа субъектов МСБ в 2020 году

Число субъектов малого и среднего бизнеса, а также занятых в нём граждан выросло в Крыму в 2020 году, заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Многие субъекты Российской Федерации говорят, что снизилось количество малого и среднего бизнеса. А у нас в Крыму количество малого и среднего бизнеса, плюс самозанятые, выросло», — отметила Кивико.

Она также рассказала, что в 2020 году по сравнению с итогами 2019-го вырос и объём выручки у малых и средних предприятий.

«Те меры поддержки, которые оказывало федеральное правительство, правительство Республики Крым, видимо, помогли нашему бизнесу выйти из этой ситуации», — добавила вице-премьер.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.