В Крыму заявили о росте числа субъектов МСБ в 2020 году

Короткая ссылка
Число субъектов малого и среднего бизнеса, а также занятых в нём граждан выросло в Крыму в 2020 году, заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.
В Крыму заявили о росте числа субъектов МСБ в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Многие субъекты Российской Федерации говорят, что снизилось количество малого и среднего бизнеса. А у нас в Крыму количество малого и среднего бизнеса, плюс самозанятые, выросло», — отметила Кивико.

Она также рассказала, что в 2020 году по сравнению с итогами 2019-го вырос и объём выручки у малых и средних предприятий.

«Те меры поддержки, которые оказывало федеральное правительство, правительство Республики Крым, видимо, помогли нашему бизнесу выйти из этой ситуации», — добавила вице-премьер.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить