В Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году

Число обращений субъектов предпринимательства в аппарат бизнес-омбудсмена по Калининградской области Светланы Нижегородовой в 2020 году выросло в четыре раза — до 1154.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на аппарат уполномоченного.

В частности, в марте — августе оказана помощь 527 представителям бизнеса по вопросам, связанным с введением ограничительных мер и мерами поддержки.

Основные обращения бизнеса в прошлом году связаны с увеличением налоговой нагрузки и разрешением спорных вопросов с налоговыми органами.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.