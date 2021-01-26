В Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году

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Число обращений субъектов предпринимательства в аппарат бизнес-омбудсмена по Калининградской области Светланы Нижегородовой в 2020 году выросло в четыре раза — до 1154.
В Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на аппарат уполномоченного.

В частности, в марте — августе оказана помощь 527 представителям бизнеса по вопросам, связанным с введением ограничительных мер и мерами поддержки.

Основные обращения бизнеса в прошлом году связаны с увеличением налоговой нагрузки и разрешением спорных вопросов с налоговыми органами.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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