В Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на аппарат уполномоченного.
В частности, в марте — августе оказана помощь 527 представителям бизнеса по вопросам, связанным с введением ограничительных мер и мерами поддержки.
Основные обращения бизнеса в прошлом году связаны с увеличением налоговой нагрузки и разрешением спорных вопросов с налоговыми органами.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.