ООН прогнозирует экономический спад в ряде регионов мира

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В ООН опубликовали доклад «Долговые обязательства и COVID-19», в котором говорится, что Африка, Латинская Америка, а также азиатские и арабские страны окажутся в рецессии в результате пандемии коронавируса.
ООН прогнозирует экономический спад в ряде регионов мира
  • Reuters

«Первичные оценки показывают, что Африка столкнется с первой рецессией за последние 25 лет, в то время как Латинская Америка и страны Карибского бассейна испытают самую глубокую рецессию за всю свою историю. Аналогичный экономический спад грозит многим странам мира, в том числе в Азии, а также арабским государствам», — цитирует документ ТАСС.

В ООН считают, что обусловленный последствиями пандемии «спад экономической деятельности имеет разрушительные последствия, в том числе в части приемлемого уровня задолженности». 

В организации пришли к выводу, что в связи с этим понадобится выстраивание новой архитектуры международных долговых обязательств, которая обеспечивала бы устойчивость и создавала для институциональных и крупных финансовых рынков стимулы для инвестиций.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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