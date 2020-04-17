ООН прогнозирует экономический спад в ряде регионов мира
- Reuters
«Первичные оценки показывают, что Африка столкнется с первой рецессией за последние 25 лет, в то время как Латинская Америка и страны Карибского бассейна испытают самую глубокую рецессию за всю свою историю. Аналогичный экономический спад грозит многим странам мира, в том числе в Азии, а также арабским государствам», — цитирует документ ТАСС.
В ООН считают, что обусловленный последствиями пандемии «спад экономической деятельности имеет разрушительные последствия, в том числе в части приемлемого уровня задолженности».
В организации пришли к выводу, что в связи с этим понадобится выстраивание новой архитектуры международных долговых обязательств, которая обеспечивала бы устойчивость и создавала для институциональных и крупных финансовых рынков стимулы для инвестиций.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.