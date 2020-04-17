В Германии оценили влияние коронавируса на экономику страны

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер оценил влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику Германии. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Как отметил министр после совещания с представителями профильных союзов немецкой промышленности, из-за коронавируса немецкая экономика находится в самой сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.

«Мы были едины со всеми участниками во мнении, что немецкая экономика находится в наиболее сложной ситуации из всех, что мы пережили в послевоенный период. Включая ситуации, которые мы наблюдали во время банковского и биржевого кризисов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Германии власти должны исходить из того, что многие предприятия могут прекратить своё существование.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.