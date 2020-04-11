Во Франции 8 млн человек находятся в состоянии «технической безработицы»

Министр труда Франции Мюриэль Пенико заявила, что 8 млн граждан страны в настоящий момент находятся в состоянии «технической безработицы».

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«На сегодняшний день 8 млн сотрудников и более 700 тыс. компаний получают пособия по «технической безработице», — указала она.

À ce jour, 8 millions de salariés et + de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel:

▶️3 millions de salariés supplémentaires en une semaine

▶️ + d’ 1 salarié du secteur privé sur 3

Nous investissons pour protéger massivement l’emploi, les salariés & les entreprises🇫🇷 — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) April 11, 2020

Министр добавила, что за неделю на 3 млн возросло число людей, затронутых «технической безработицей».

Как указывает РИА Новости, ранее правительство Франции ввело механизм «технической безработицы», чтобы избежать увольнений сотрудников и подготовиться к восстановлению экономической системы после завершения режима изоляции. Пособия в данной ситуации составляют 84% от суммы чистой зарплаты. Если зарплата равняется уровню МРОТ, компенсация должна составлять 100%.

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