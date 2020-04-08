ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала пресс-релиз, в котором содержатся оценки о масштабах спада мировой торговли в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.

Экономисты ВТО полагают, что нынешний спад, вероятно, превысит масштабы сокращения торговли, которые наблюдались во время глобального финансового кризиса 2008—2009 годов.

В настоящий момент сложно дать оценку возможности восстановления уровня торговли в 2021 году, так как всё зависит от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности предпринятых странами мер.

Ранее Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике. Как подчеркнула глава организации Кристалина Георгиева, из-за коронавируса спад может оказаться хуже кризиса 2008—2009 годов и рискует обернуться массовыми банкротствами и ростом безработицы.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.