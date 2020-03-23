В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.

«Во-первых, перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же серьёзная, как во время мирового финансового кризиса, или хуже», — отметила она.

Вместе с этим глава МВФ отметила, что в фонде ожидают восстановления в 2021 году.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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