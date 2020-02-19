Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Германией

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Глава Ульяновской области Сергей Морозов посетил конференцию по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии.
Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Германией
  • © Сергей Морозов
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Об этом сообщает mosaica.ru.

В рамках мероприятия губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.

Отмечается, что теперь ульяновские производители смогут развивать экспорт товаров и услуг на рынках Германии и ЕС.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

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