Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Германией
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Об этом сообщает mosaica.ru.
В рамках мероприятия губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.
Отмечается, что теперь ульяновские производители смогут развивать экспорт товаров и услуг на рынках Германии и ЕС.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.