Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Германией

Глава Ульяновской области Сергей Морозов посетил конференцию по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В рамках мероприятия губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.

Отмечается, что теперь ульяновские производители смогут развивать экспорт товаров и услуг на рынках Германии и ЕС.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.