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В Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году

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В Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельскохозяйственной продукции в 2019 году.
В Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Россельхознадзора по региону.

На 42% сократился экспорт зерна и продуктов его переработки — 1,09 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы снизился на 57% (470,3 тыс. тонн).

Основной объём экспорта из Калининградской области формируется из зерна, ввезённого из других регионов. В 2019 году зерна и зернопродуктов ввезли почти вдвое меньше, чем годом ранее (886,56 тыс. против почти 1,7 тыс.).

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.

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