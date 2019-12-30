Экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года
- Екатеринбург / © wikipedia.org
Наибольшей популярностью уральские товары пользовались в Китае. Второе место у США.
«Экспорт продовольствия в Китай вырос в 1,9 раза за счёт поставок новой продукции — мяса и субпродуктов птицы. Значительно выросли поставки свердловского пива — в 6,8 раза», — заявили в департаменте информационной политики.
Свердловскую пищевую продукцию также поставляют в Афганистан, Германию, Азербайджан, Иран, Францию и Казахстан.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, власти Ставропольского края представили планы по экспорту.