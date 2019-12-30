Экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года

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Свердловская область экспортировала за границу продовольственную продукцию на $82 млн. За девять месяцев 2019 года экспорт вырос на 18%. Об этом сообщает URA.RU.
Экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года
  • Екатеринбург / © wikipedia.org

Наибольшей популярностью уральские товары пользовались в Китае. Второе место у США.

«Экспорт продовольствия в Китай вырос в 1,9 раза за счёт поставок новой продукции — мяса и субпродуктов птицы. Значительно выросли поставки свердловского пива — в 6,8 раза», — заявили в департаменте информационной политики.

Свердловскую пищевую продукцию также поставляют в Афганистан, Германию, Азербайджан, Иран, Францию и Казахстан.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, власти Ставропольского края представили планы по экспорту.

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