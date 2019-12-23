В Госдуме прокомментировали сообщения французских СМИ об экономике России

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с ФАН прокомментировал сообщения французских СМИ об экономике России и её главных «козырях».
В Госдуме прокомментировали сообщения французских СМИ об экономике России
  • РИА Новости

«Они в качестве приоритетов ставят значимые факторы для стабильного развития экономики, но не те, которые определяют её опережающее развитие», — сказал он.

По его словам, значительный золотовалютный запас, положительное сальдо внешнеторгового оборота и крайне низкая инфляция очень важны с точки зрения формирования инвестиционного климата, но являются недостаточными.

Как отметил Гутенёв, с одной стороны, задача состоит в улучшении качества жизни и доходов россиян, а с другой — нужно обеспечивать рост экономики за счёт несырьевого сектора.

Депутат считает, что основные перспективы связаны с качественным человеческим капиталом, а также с весьма неплохой наукой и образованием.

Ранее французское издание AgoraVox рассказало о «козырях» России, которые сделают страну «первой экономической державой континента».

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.

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