Песков назвал нежелательной политизацию экономических процессов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал нежелательной и неверной политизацию экономических процессов в мире.

По словам представителя Кремля, несмотря на превалирующую роль экономики, часто возникает политизация экономических процессов.

«Это, с нашей точки зрения, является нежелательным и неверным», — сказал Песков.

Он отметил, что торгово-экономические и инвестиционные отношения между странами являются «лучшей страховкой, лучшим демпфером от колебаний международной политической конъюнктуры».

Пресс-секретарь президента добавил, что крепкие экономические связи между странами усиливают доверие, а также способствуют оперативности и эффективности в решении проблем.

Ранее в МИД России заявили, что Соединённым Штатам следует прекратить попытки политизировать «Северный поток — 2», который является чисто коммерческим проектом.